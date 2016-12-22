Губернатор Ненецкого автономного округа уйдет в отставку

Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин уйдет в отставку в рамках проходящей ротации губернаторского корпуса, рассказали источники РБК. Официальное объявление о смене главы региона может быть сделано до конца этой недели

Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин покинет свой пост в рамках ротации губернаторского корпуса, рассказали РБК федеральный чиновник и два собеседника, близких к Кремлю. Официально об отставке Кошина может быть объявлено до начала октября, уточнил один из близких к Кремлю источников РБК. Глава НАО уже написал заявление об отставке, утверждает он.

Федеральный центр обращал внимание Кошина на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в регионе, утверждает федеральный чиновник в беседе с РБК.

Ранее о возможной отставке Игоря Кошина сообщал телеканал «Дождь». В аппарате администрации НАО не ответили на звонки РБК.

Игорь Кошин, комментируя ранее информацию о своей отставке, сказал, что продолжает работать в штатном режиме, а «основанием для слухов» назвал «непопулярность экономических преобразований, на которые наложилось падение доходов региона на треть».

На смену Кошину рассматривается кандидатура 49-летнего замминистра энергетики Кирилла Молодцова, сказал один из близких к администрации президента собеседников РБК. Это наиболее вероятная кандидатура, уточняет он. Представитель Минэнерго отказался комментировать «несостоявшиеся назначения».

Еще один вариант — замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, говорит другой собеседник РБК, близкий к Кремлю. ​ Совершаева не ответила на звонок РБК.

Игорю Кошину 43 года, губернатором НАО он был избран в 2014 году. До этого занимал пост члена Совета Федерации от региона.

В 2014 году в НАО, так же, как и в двух других автономных округах, ЯНАО и ХМАО, были отменены прямые губернаторские выборы. Согласно утвержденной тогда схеме, во всех трех округах действует такая модель: своих кандидатов в губернаторы предлагают партии, представленные в заксобраниях, затем список кандидатур направляется губернатору региона, в состав которого входит автономный округ (ХМАО и ЯНАО входят в состав Тюменской области, НАО — в состав Архангельской), а губернатор, в свою очередь, направляет список президенту. Президент отбирает три кандидатуры, направляет список в заксобрание автономного округа, депутаты которого и утверждают кого-то одного.

Ранее свои должности оставили губернатор Самарской области Николай Меркушкин и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. В среду об уходе в отставку объявили главы Дагестана и Красноярского края Рамазан Абдулатипов и Виктор Толоконский.

Всего в рамках осенней ротации губернаторов свои посты могут покинуть до десяти глав регионов, рассказывали ранее собеседники РБК.