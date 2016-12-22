Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,51 57,94 EUR Нал. 68,71 68,07 USD Бирж. 58,33 +0,51 EUR Бирж. 68,33 +0,19 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4062,48 +178,53 ММВБ 2083,76 +0,61% РТС 1125,92 -0,12% Brent 58,27 -0,55% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7320,09 +0,47%
Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией
Лента новостей
Москва назвала адреса первых 12 домов для переселенцев из хрущевок 16:14, Недвижимость Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов 16:11, Политика Как овладеть навыками ведения переговоров 16:09, РБК и Mitsubishi Electric Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор 16:03, Бизнес Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия 16:03, Общество Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» 16:02, Общество Суд отказался досрочно освободить мать Сергея Цапка 15:52, Общество Глава Совета Федерации потребовала от Росавиации ответить за «ВИМ-Авиа» 15:51, Общество Рынок без сопротивления: как сверхпроводники меняют энергетику 15:26, Мнение В мужских СИЗО Москвы заменят ватные матрасы 15:22, Общество Экс-посол России в США стал сенатором от Мордовии 15:21, Политика В Сеуле заявили о кибератаках из КНДР на криптовалютные биржи 15:10, Технологии и медиа Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду» 15:07, Общество Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО 14:49, Политика Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана 14:47, Экономика Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество
Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией
Политика, 16:24
0
Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией
Президент Владимир Путин своим указом сменил начальника управления президента по противодействию коррупции
Олег Плохой (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава управления по противодействию коррупции Олег Плохой теперь станет первым заместителем министра юстиции.

Его место в соответствии с президентским указом займет Андрей Чоботов

​Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Коррупция , Олег Плохой
Главное
Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия Общество
Главное
Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия Общество
Новосибирские депутаты отказались перезонировать землю под ледовую арену Новосибирск
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку