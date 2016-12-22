Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией
Политика, 16:24
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Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией
Президент Владимир Путин своим указом сменил начальника управления президента по противодействию коррупции
Олег Плохой
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава управления по противодействию коррупции Олег Плохой теперь станет первым заместителем министра юстиции.
Его место в соответствии с президентским указом займет Андрей Чоботов
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