Глава Дагестана написал заявление об отставке

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свою должность в рамках новой волны отставок губернаторов. Его экстренно вызвали в Кремль обсудить отставку и преемников, рассказали два источника РБК

Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона. «Абдулатипова спросили есть ли у него какие то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — добавил источник.

Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление «по собственному желанию», рассказал источник близкий к силовым структурам республики.

Пресс-секретарь Абдулатипова Тамара Чиненная на момента написания материала была недоступна для комментариев.

Ранее источники РБК в Кремле сообщали о возможной отставке около 10 глав регионов.

Накануне источники РБК в окружении главы Дагестана опровергали статью газеты «Ведомости» о его возможной отставке, заявив, что такие сообщения появляются уже на протяжении четырех лет и до сих пор не подтвердились. По словам источника РБК в окружении Абдулатипова, слухи о скорой отставке главы Дагестана появляются с сентября 2013 года, когда Рамазан Абдулатипов был назначен на эту должность. «У нас это называют «феноменом Абдулатипова», — рассказал источник. «Пока ни один такой слух не подтвердился», — заметил он.

При этом собеседник РБК рассказал, что Абдулатипов сейчас находится в двухнедельном отпуске. «Если бы отста​вка готовилась, то глава республики, несомненно, был бы в курсе собственной отставки, так как его бы предупредили, и в отпуск он вряд ли уехал бы», — говорил РБК второй источник, близкий к администрации республики. По его словам, если бы было принято решение, «была бы паника». «Половина местной администрации все еще общается с Магомедсаламом [Магомедовым. — РБК], а он в Кремле сидит, и наверняка сигнализировал бы своим людям. Но тут паники нет», — сказал источник. Один из источников РБК добавил, что глава Дагестана был уверен, что его заранее предупредят об отставке и позволят соответствующе «отработать ее медийно»