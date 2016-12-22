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В Сирии уничтожили руководивших атаками на военных из России командиров
Политика, 08:42
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В Сирии уничтожили руководивших атаками на военных из России командиров
Пять командиров, руководивших нападением боевиков на отряд российской военной полиции в Идлибе, ликвидированы, заявили в Минобороны. Остановить атаку тогда удалось только с помощью российского спецотряда

Минобороны заявило о ликвидации пяти полевых командиров, руководивших боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». 18 сентября именно они напали на отряд российской военной полиции в Идлибе, говорится в заявлении официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

«После нападения террористов 18 сентября на российских военных полицейских в провинции Хама, для поиска и уничтожения командиров наступавших боевиков была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии», — уточнили в Минобороны, добавив, что в ходе этой операции военными были выяснены «место и дата проведения совещания влиятельных полевых командиров «Джебхат ан-Нусры». Они были обнаружены «южнее города Идлиб».

После этого, по данным министерства, по указанному месту был «нанесен точный ракетно-авиационный удар». «В результате удара ликвидированы пять полевых командиров, в том числе Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья)», — сообщил Конашенков.

Материал дополняется

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Минобороны , Сирия , ликвидация , нападение
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