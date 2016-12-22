Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit

В США завершился бой века: Мейвезер нокаутировал Макгрегора

Армия Ливана заключила перемирие с «Исламским государством»

У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,4

Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину

СМИ сообщили о резком снижении рейтинга одобрения Макрона

Мейвезер выиграл у Макгрегора техническим нокаутом

В США ферму Марка Твена выставили на продажу за $1,85 млн

В Нью-Йорке в ДТП с пожарной машиной пострадали семь человек

Военные Венесуэлы ликвидировали шестерых членов преступной группировки

СМИ назвали необходимое боевикам время для штурма британского парламента

WP узнала детали помилования Трампом 85-летнего шерифа из Аризоны

СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до трех человек

В Гонконге из-за тайфуна объявили штормовое предупреждение

СМИ оценили стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в $40 млрд

UTair почти на 16 часов задержала в аэропорту Сочи рейс на Москву

Полиция Канады арестовала двух человек на антиисламском митинге

В Канаде во время авиашоу загорелся самолет

К пожару на ТЭЦ в Новосибирске привело замыкание

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В стройхолдинге «Империо групп» ввели процедуру наблюдения из-за долгов

Король Испании вышел на многотысячный марш против террора в Барселоне

Бой Макгрегора против Мейвезера. Прямая видеотрансляция

В Ираке освободили последний подконтрольный ИГ крупный город

Жертвой урагана «Харви» в США стал один человек

Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны Трампа

США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие

В Москве после нападения в Парке Горького умер 25-летний петербуржец

Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Глава Пентагона привез в Киев «оборонное оборудование» для армии Украины