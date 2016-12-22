Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit

Члены Лейбористской партии собираются выдвинуть инициативу против выхода Великобритании из единого рынка Евросоюза и таможенного союза после завершения процедуры Brexit в марте 2019 года, об этом со ссылкой на представителя партии Кейра Стармера сообщает британская газета The Guardian.
Соответствующее заявление лейбористы, по данным собеседника издания, должны сделать в ближайшее время. Это, как поясняет The Guardian, создаст «резкое изменение в политике» и впервые проведет «четкую разделительную линию» в позициях лейбористской партии и партии Тори по вопросу о Brexit.
Таким образом лейбористы, как замечает газета, решительно позиционируют себя как сторонников «мягкого Brexit» — после завершения этой процедуры Лейбористская партия будет поддерживать полное участие Лондона в едином рынке ЕС и таможенном союзе в течение длительного «переходного периода». Он, по данным Стармера, может продолжаться от двух до четырех лет.
Это, как поясняет издание, будет означать, что при «лейбористском правительстве» Великобритания «в надежде уменьшить шок от выхода страны из Евросоюза» будет продолжать соблюдать правила свободного передвижения ЕС, а также соглашаться с юрисдикцией Европейского суда по торгово-экономическим вопросам и отчислять выплаты в бюджет Евросоюза в течение нескольких лет после Brexit.