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Лидеры G7 огласили свою позицию по антироссийским санкциям
16:26
Мария Бондаренко
Лидеры G7 огласили свою позицию по антироссийским санкциям
Лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике по итогам саммита. В документе выражается готовность усилить санкции против России, «если потребуется»

На саммите стран G7 в Италии принята итоговая декларация. один из разделов в ней посвящен санкционной политике в отношении России. В документе лидеры подчеркивают, что антироссийские санкции четко увязаны с выполнением минских соглашений. Однако при необходимости лидеры стран «Большой семерки» готовы ужесточить их, «если потребуется». 

«Напомним, что срок действия санкций четко увязаны с полным осуществлением Россией своих обязательств в рамках минских соглашений и уважением
суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в отношении России, если этого потребуют ее действия», – говорится в итоговой декларации.  

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