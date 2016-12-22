Лидеры G7 огласили свою позицию по антироссийским санкциям

Лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике по итогам саммита. В документе выражается готовность усилить санкции против России, «если потребуется»

На саммите стран G7 в Италии принята итоговая декларация. один из разделов в ней посвящен санкционной политике в отношении России. В документе лидеры подчеркивают, что антироссийские санкции четко увязаны с выполнением минских соглашений. Однако при необходимости лидеры стран «Большой семерки» готовы ужесточить их, «если потребуется».

«Напомним, что срок действия санкций четко увязаны с полным осуществлением Россией своих обязательств в рамках минских соглашений и уважением

суверенитета Украины. Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в отношении России, если этого потребуют ее действия», – говорится в итоговой декларации.