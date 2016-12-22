Появилось видео запуска четырех баллистических ракет на учениях в России

Минобороны опубликовало видео с военных учений с участием ядерных сил, в рамках которых были запущены четыре баллистических ракеты. На кадрах также видны Ту-160, Ту-95МС, которые запустили крылатые ракеты

Кадр: видео Министерства обороны России

Министерство обороны России показало кадры, сделанные во время тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами России.

Тренировка по управлению СЯС ВС РФ (Видео: Минобороны России / YouTube)

На видеозаписи виден запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» и еще трех баллистических ракет, а также проезд по взлетно-посадочной полосе самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, с которых были запущены крылатые ракеты.

Масштабные военные учения прошли в четверг, 26 октября. Минобороны ранее отчиталось о четырех запущенных баллистических ракетах. Как заверили в военном ведомстве, они поразили учебные цели на военных полигонах, расположенных на территории России. «Задачи тренировки выполнены в полном объеме, все учебные цели успешно поражены», — отметили в военном ведомстве.

Одна из баллистических ракет — «Тополь» — была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области и поразила учебную цель на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Еще две ракеты были залпом запущены с атомной подводной лодки в Охотском море. Они долетели до полигона Чижа в Архангельской области, где поразили учебные цели. Последнюю, четвертую ракету запустили из акватории Баренцева моря с атомной подводной лодки Северного флота. Ее учебная цель располагалась также на полигоне Чижа в Архангельской области.

Военные также отработали запуски крылатых ракет с помощью самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Они взлетали с авиабаз Украинка в Амурской области, Энгельс в Саратовской области и Шайковка в Калужской области. Учебные наземные цели крылатых ракет находились на полигонах Кура, Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).​