МИД потребовал доказательств причастности Москвы к теракту в Киеве

В Москве готовы «внимательно посмотреть» на доказательства причастности России к теракту в Киеве, если такие есть, заявил замглавы МИДа. На Украине одной из версий назвали организованное Россией покушение на депутата Мосийчука

Фото: Ukrainian Police Press Servise / AP

Киев должен предоставить факты и доказательства причастности Москвы к взрыву в Киеве, при котором пострадал депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Российские власти готовы их рассмотреть, заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин, передает ТАСС.

«Если это пропаганда и дешевые обвинения, которые не подкреплены никакими конкретными сведениями, фамилиями, то это опять остается на совести тех, кто запускает вот такие шутихи в медийное пространство», — заявил он.

Первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко ранее в четверг заявил, что одна из основных версий произошедшего — покушение на убийство Мосийчука, за которым стояли российские спецслужбы. Также рассматриваются версии, связанные с политической деятельностью Мосийчука и с личной неприязнью к нему.

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Пострадавший депутат выразил мнение, что «заказчики сидят в Москве». Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко также сказал о российском следе во взрыве, отметив, что глава Чечни Рамзан Кадыров «говорил о своих намерениях убить Мосийчука». Кадыров в 2014 году заявил телеканалу «Россия 24»: «Больной человек. Какой-то кукловод, который сидит в Европе, управляет им. Я думаю, его скоро убьют и потом скажут, что это сделал Кадыров». Он комментировал видео, на котором Мосийчук, бывший командир батальона «Азов», расстреливает фотографию главы Чечни. До этого Кадыров говорил о причастности Мосийчука к нападению на Грозный 4 декабря (тогда на город напали боевики, в перестрелке погибли 14 силовиков, в городе был введен режим контртеррористической операции).

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предположения о причастности Москвы или Кадырова «абсолютно не основанными ни на чем голословными истерическими обвинениями». В правительстве Чечни расценили заявления Киева как провокацию. «Вряд ли господин Мосийчук и все придуманные им покушения на самого себя стоят того, чтобы Рамзан Ахматович и даже я​ на это как-то реагировали», — сказал РБК министр по национальной политике и внешним связям правительства Чечни Джамбулат Умаров.

При взрыве, который прогремел 25 октября на улице Адама Мицкевича в Киеве, у офиса телеканала «Эспрессо», пострадали пять человек, двое из них позднее скончались. Украинское МВД квалифицировало произошедшее как теракт.