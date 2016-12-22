Глава Каталонии отказался распускать парламент региона

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не стал распускать региональный парламент, что могло снять напряженность в отношениях с Мадридом. В пятницу Каталония может объявить независимость, предсказывают политики

Карлес Пучдемон (Фото: Manu Fernandez / AP)

Президент женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон решил не объявлять досрочные региональные выборы, передает El Mundo. Выступая в четверг, 26 октября, перед каталонским парламентом Пучдемон заявил, что до последнего часа рассматривал возможность объявить досрочные выборы. «Я пытался добиться гарантий, но не получил от правительства Народной партии адекватного ответа», — добавил он.

Вместо роспуска парламента Пучдемон предложил депутатам рассмотреть возможность объявить независимость. Ожидается, что заседание начнется в четверг вечером и продолжится в пятницу, 27 октября.

Одновременно в Мадриде началось заседание сената​, где обсуждается приведение в действие ст. 155 Конституции страны. О намерении запросить у сенаторов право воспользоваться этой статьей испанский премьер-министр Мариано Рахой объявил в прошедшую субботу, 21 октября. По этой статье Мадрид может ввести прямое правление в регионе и распустить каталонский парламент.

Как отмечало агентство Reuters, до пятничного заседания сената у властей Каталонии было несколько дней на то, чтобы либо окончательно провозгласить независимость, либо упредить действия Мадрида, распустив региональный парламент самостоятельно. В среду вице-президент женералитата Уриол Жункерас в разговоре с Associated Press уверял, что единственный вариант — это все же отделение от Испании.

Стадия торга

Пучдемон собирался назначить выборы на 20 декабря, сообщало агентство Reuters со ссылкой на каталонскую газету La Vanguardia. Этот шаг лишил бы Мадрид необходимости вводить в действие статью 155.

Пресс-секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Маргарита Роблес отметила, что отказ Барселоны от независимости в пользу перевыборов «лишает применение ст. 155 юридических и политических оснований». Ранее ИСРП как крупнейшее оппозиционное движение договорилась с правящей Народной партией Рахоя о поддержке приведения в действие ст. 155 и принудительных перевыборов в Каталонии.

Требование перевыборов в обмен на отказ задействовать ст. 155 есть в письме, которое женералитат утром в четверг направил совету министров Испании. Однако Верховный суд, куда правительство перправило это предложения для оценки его конституционности, отказал в приостановке процесса. Однако источники La Vanguardia уже после заявления суда утверждали, что правительство готово прекратить процедуру по ст. 155 в обмен на досрочные выборы.

Ст. 155 Конституции применяется в тех случаях, когда один из испанских регионов не выполняет своих обязательств перед центральной властью или угрожает государственным интересам. Нелегально проведенный 1 октября референдум о независимости Каталонии подходит под оба критерия. На референдуме 90% принявших в голосовании каталонцев высказались за отделение от Испании при явке в 43%.

Меры, для которых Рахой запросил утверждения сената, заключаются в отставке регионального правительства, передаче в руки Мадрида основных органов управления Каталонией и контроле центральных властей за такими сферами, как полиция, телекоммуникации и финансы. Рахой также намерен затребовать право в течение полугода распустить каталонский парламент и объявить перевыборы.

Предвыборный расклад

В случае применения ст. 155 Каталонии все равно грозят досрочные выборы. Если судить по последнему социологическому опросу, который 23 октября обнародовали испанские социологи из NC Report, итоги грядущих выборов в парламент Каталонии будут мало отличаться от предыдущих результатов в сентябре 2015 года. В основном изменения сводятся к небольшому укреплению происпанских партий и ослаблению сторонников независимости.

Согласно опросу, Народную партию поддерживает 10,5% (на выборах 2015 году партия получила 8,5%), социалистов — 13,1% (в 2015 году набрали 12,7%), а партию «Граждане» — 19,2% (в 2015 году получила 17,9%). Эти три партии выступают против независимости Каталонии.

Популярность наиболее радикальных сторонников сепаратизма — партии «Кандидатура народного единства» (CUP), — согласно опросу, снизилась до 5,6% (в 2015 году — 8,2%).

Правящий в Каталонии ныне альянс «Вместе за да» состоит из правоцентристской Европейской демократической партии, которую возглавляет Пучдемон, и «Левых республиканцев Каталонии» (ERC) под руководством Жункераса. Скорее всего, движения пойдут на выборы отдельно: руководство ERC в четверг заявило, что в случае отказа от независимости в пользу перевыборов они выйдут из правящей коалиции. В этом случае партия Пучдемона получит 12,1% голосов, а левые республиканцы — 24,6%. На выборах 2015 года партии получили 39,6% голосов.