Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,04 57,53 EUR Нал. 68,50 67,92 USD Бирж. 57,66 -0,08 EUR Бирж. 68,09 -0,13 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5765,10 +19,76 ММВБ 2040,95 -0,42% РТС 1115,05 -0,28% Brent 58,43 -0,02% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7472,77 +0,34%
Глава Самары ушел в отставку после требования прокуратуры снять его
Лента новостей
Песков рассказал об уничтожении воюющих на стороне ИГ россиян 12:59, Политика В Кремле назвали обвинения России в покушении на Мосийчука русофобией 12:55, Политика ФАС одобрила объединение в России бизнесов AB InBev и Efes 12:49, Бизнес Единороссы обсудят проект федерального бюджета c регионами 12:47, Политика Пострадавшая при наезде Lexus на толпу в Харькове умерла в больнице 12:40, Общество Минтруд предложил снизить квоту на иностранных работников на 20% 12:31, Экономика Родители Жанны Фриске подали в суд на «Русфонд» 12:22, Общество Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего при взрыве в Киеве депутата 12:08, Общество 17 главных новинок мотор-шоу в Токио 12:08, Авто  Глава Самары ушел в отставку после требования прокуратуры снять его 12:07, Политика Генпрокуратура закрыла дело против гражданской жены Захарченко 12:02, Общество В Госдуме поддержали блокировку сайтов нежелательных организаций без суда 12:00, Политика Главред турецкого Forbes опроверг продажу издания бизнесменам из России 11:59, Технологии и медиа «Зеленая» жизнь: какие экологические инициативы полезны для бизнеса 11:57, Партнерский материал Полиция заподозрила нападавших в Ессентуках в причастности к ОПГ 11:56, Общество «Коммерсантъ» сообщил о предложении ФАС вернуть РЖД резервные вагоны 11:51, Экономика Фирма с Бермуд заявила клиентам о возможном повторении «панамского досье» 11:40, Бизнес Петр Орджоникидзе: «Российский рынок удобрений будет в тренде мирового» 11:36, Партнерский материал IKEA извинилась перед китайцами за ролик про одинокую девушку 11:34, Бизнес Адвокат Telegram обжаловал штраф за отказ предоставить данные ФСБ 11:33, Общество СК начал проверку случая с провалом пола под участниками хоррор-квеста 11:29, Общество Россия подала заявку на проведение матча открытия Евро-2020 11:26, Спорт В Финляндии при столкновении поезда с бронеавтомобилем погибли четверо 11:21, Общество Вера в будущее: молодые художники, работы которых теперь стоят дорого 11:18, РБК и Phillips Ключ без права передачи: о чем говорит спор государства и Павла Дурова 11:07, Мнение Советник Авакова связал теракт в Киеве с Кадыровым 11:02, Политика
Глава Самары ушел в отставку после требования прокуратуры снять его
Политика, 12:07
0
Глава Самары ушел в отставку после требования прокуратуры снять его
Временно исполняющим обязанности главы городского округа Самара назначен первый заместитель ушедшего в отставку Олега Фурсова
Олег Фурсов   (Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»)

Глава городского округа Самара Олег Фурсов ушел в отставку после того, как его отстранения от должности потребовала прокуратура.

«Прокуратура Самары внесла представление. Больше ничего не можем пояснить. В течение 30 дней [городская дума должна принять решение по представлению прокуратуры]», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Об отставке Фурсова заявил на заседании правительства Самарской области и.о. губернатора региона Дмитрий Азаров, по словам которого, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель ушедшего в отставку мэра.

«Ситуация на рынке труда остается сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября», — сказал Азаров (цитата по «РИА Новости»).

Что именно послужило причиной для представления прокуратуры, пока не известно. РБК направил запрос в администрацию городского округа Самара.

Олег Фурсов в 1991–1999 годах возглавлял комитет по делам молодежи Самары, позднее был руководителем департамента по делам молодежи Самарской области, затем поочередно возглавлял департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области и департамента труда и занятости населения Самарской области, с 2012 года — министр труда, занятости и миграционной политики региона. В октябре 2015 года Фурсов был избран депутатами Самарской городской думы главой городского округа Самара.

25 сентября 2017 года по собственному желанию подал в отставку губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого президент России Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио губернатора назначили Дмитрия Азарова, занимавшего пост мэра Самары в 2010–2014 годах.

После назначения на должность и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пообещал провести ревизию «по всем направлениям деятельности в регионе», в том числе касающихся строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу-2018.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: Самара , Самарская область
Главное
Генпрокуратура закрыла дело против гражданской жены Захарченко Общество
Материалы по теме
Новый самарский губернатор проверит все контракты команды Меркушкина Политика
Ревизор из сената: чего ждут в Кремле от нового главы Самарской области Политика
Дмитрий Азаров — РБК: «Ревизия будет по всем направлениям деятельности» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку