Глава Самары ушел в отставку после требования прокуратуры снять его

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Самара назначен первый заместитель ушедшего в отставку Олега Фурсова

Олег Фурсов (Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»)

Глава городского округа Самара Олег Фурсов ушел в отставку после того, как его отстранения от должности потребовала прокуратура.

«Прокуратура Самары внесла представление. Больше ничего не можем пояснить. В течение 30 дней [городская дума должна принять решение по представлению прокуратуры]», — сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Об отставке Фурсова заявил на заседании правительства Самарской области и.о. губернатора региона Дмитрий Азаров, по словам которого, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель ушедшего в отставку мэра.

«Ситуация на рынке труда остается сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября», — сказал Азаров (цитата по «РИА Новости»).

Что именно послужило причиной для представления прокуратуры, пока не известно. РБК направил запрос в администрацию городского округа Самара.

Олег Фурсов в 1991–1999 годах возглавлял комитет по делам молодежи Самары, позднее был руководителем департамента по делам молодежи Самарской области, затем поочередно возглавлял департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области и департамента труда и занятости населения Самарской области, с 2012 года — министр труда, занятости и миграционной политики региона. В октябре 2015 года Фурсов был избран депутатами Самарской городской думы главой городского округа Самара.

25 сентября 2017 года по собственному желанию подал в отставку губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого президент России Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Врио губернатора назначили Дмитрия Азарова, занимавшего пост мэра Самары в 2010–2014 годах.

После назначения на должность и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров пообещал провести ревизию «по всем направлениям деятельности в регионе», в том числе касающихся строительства стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу-2018.