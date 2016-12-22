В Госдуме поддержали блокировку сайтов нежелательных организаций без суда

Государственная дума в четверг, 26 октября, приняла в первом чтении поправки, позволяющие блокировать сайты нежелательных организаций без решения суда, с санкции генпрокурора

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Документ, с помощью которого Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решения о блокировке, был ранее внесен группой депутатов от трех фракций — «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Накануне его одобрил профильный комитет Думы по информполитике, а 26 октября поправки были приняты в первом чтении. «За» проголосовали 327 депутатов, трое воздержались, передает корреспондент РБК.

Источник РБК, близкий к руководству палаты, в свою очередь, рассказывал ранее, что поправки поддержали и в Кремле.

После окончательного принятия закона надзорное ведомство сможет без санкции суда принимать решения о блокировке в интернете «информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, материалов, изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной», говорилось в тексте законопроекта. Для блокировки достаточно будет представления генпрокурора или его заместителей.

В России нежелательными признаны 11 организаций, напоминали авторы в пояснительной записке. Их список опубликован на сайте Минюста. В него входят фонд «Открытое общество» и институт «Открытое общество — фонд содействия», Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, два британских подразделения «Открытой России», Национальный демократический институт международных отношений, Media Development Investment Fund, корпорация «Международный республиканский институт», Институт современной России и Черноморский фонд регионального сотрудничества.