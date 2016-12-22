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Россия стала главным «экспортером» бойцов в «Исламское государство»
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Россия стала главным «экспортером» бойцов в «Исламское государство»
Политика, 03:51
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Россия стала главным «экспортером» бойцов в «Исламское государство»
Число россиян, воюющих за запрещенную группировку «Исламское государство» в Сирии и Ираке, увеличилось до 3,4 тыс., подсчитали эксперты. Это самый высокий показатель среди других стран – «поставщиков» иностранных бойцов в ИГ
Фото: Stringer / Reuters

Россия обошла другие страны по числу граждан, которые отправляются воевать за «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, признанная в России запрещенной) в Сирию и Ирак. Об этом свидетельствуют данные из нового доклада (.pdf) американской консалтинговой компании Soufan Group, оказывающей консультации по безопасности.

Доклад получил название «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения». Как посчитали эксперты компании, на данным момент в рядах ИГ воюют 3417 россиян. На втором месте Саудовская Аравия (3224 человека), третью строчку занимает Иордания, чьи 3000 тыс. граждан примкнули к ИГ. На четвертом месте Тунис (2926 человек) и на пятом — Франция, «поставившая» в ИГ 1910 граждан своей страны.

В отчете Soufan Group также говорится, что несмотря на общее увеличение количества иностранных бойцов ИГ их поток фактически приостановился, поскольку ИГ начало терять контроль над территориями как в Сирии, так и в Ираке и благодаря более эффективным мерам ряда стран по предотвращению таких поездок.

Параллельно эксперты приводят по каждой из этих стран число вернувшихся боевиков. Так в Россию вернулись 400 воевавших за исламистов, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.

Эксперты отмечают, что пока возвращение боевиков на родину существенно не увеличило риски террористической угрозы, однако количество атак, совершенных теми, кто был вдохновлен «Исламским государством» или выполненных под руководством группировки продолжает расти. «Все вернувшиеся, независимо от причины их возвращения, будут нести определенную степень риска», — сказано в отчете.

Свой прошлый доклад о количестве иностранных бойцов в рядах ИГ компания выпускала в 2015 году. Тогда лидером по поставкам экстремистов в ряды ИГ был назван Тунис. На тот момент в рядах «Исламского государства» на территориях Сирии и Ирака состояли около 6 тыс. граждан этой страны. Россияне тогда были на третьем месте. Soufan Group оценивал число россиян, приехавших в регион воевать за ИГ в 2,4 тыс. человек.

Автор: Мария Бондаренко.
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