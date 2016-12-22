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Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН
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Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН
Война в Сирии, 00:13
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Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН
Степень беспардонности заявлений представителей западных стран в адрес России после голосования в Совбезе ООН по Сирии, зашкаливает, заявил российский МИД. Москва призвала Запад соблюдать «хотя бы минимальные приличия»
Сара Сандерс (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Заявление российского внешнеполитического ведомства относительно высказываний представителей западных стран, прозвучавших после того, как Россия наложило вето в Совбезе ООН на резолюцию по расследованию химатак в Сирии, появилось на сайте МИДа вечером в среду, 25 октября.

В нем говорится, что «резкие выпады» со стороны представителей ряда западных стран в адрес России после голосования по резолюции были ожидаемы. «Степень их беспардонности зашкаливает», — подчеркивает МИД и призывает соблюдать «хотя бы минимальные приличия».

В частности, недовольство российского внешнеполитического ведомства вызвали слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая, как замечает МИД, договорилась до того, что Москва «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей». «Не осталась в стороне и постпред США при ООН [Никки Хейли], заявившая, что Россия — де «в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие», — напоминает МИД.

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«В цивилизованных международных отношениях не принято так грубо извращать позицию оппонента, заботясь только о том, чтобы затем его «разоблачить» и выставить в неприглядном свете», — подчеркивается в заявлении российского МИДа.

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Ведомство подчеркивает, что Россия, наложив вето на резолюцию, «выступила не против продления мандата СМР [Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии], а против принятия на этот счет поспешного решения». В частности, Москва предлагает дождаться доклада деятельности механизма за минувший год. По мнению российского МИДа, в деятельности миссии ОЗХО есть «серьезнейшие системные проблемы».

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«Подтверждаем намерение в сжатые сроки после получения доклада представить на рассмотрение Совбеза конкретные соображения о том, что следует предпринять, дабы не на словах, а на деле обеспечить подлинную независимость, объективность и профессионализм в расследовании преступлений с использованием отравляющих веществ», — говорится в заявлении.

В минувший вторник, 24 октября, Россия наложила вето на американский проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: МИД , Совбез ООН , Сирия , вето
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