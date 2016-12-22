Как доктор Мединский защищал диссертацию от нападок. Комикс из жизни ВАК
Политика, 07:01
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Как доктор Мединский защищал диссертацию от нападок. Комикс из жизни ВАК
Фрагмент стенограммы заседания президиума ВАК с участием министра Владимира Мединского, филолога Ивана Бабицкого и председателя комиссии Владимира Филиппова, которая оказалась в распоряжении РБК
История с диссертацией министра культуры Владимира Мединского началась в апреле 2016 года. Доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества «Диссернет», филолог Иван Бабицкий подали заявление о лишении его ученой степени, так как диссертация показалась экспертам «абсурдной». 20 октября президиум ВАК решил сохранить Мединскому степень доктора истории.