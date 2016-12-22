Кадыров опроверг статью о принудительном сборе студентов на матч «Ахмата»

В Чечне людей не сгоняют на стадионы, заявил Рамзан Кадыров, комментируя публикации о том, что студентов местных вузов заставили пойти на матч между «Ахматом» и «Рубином» под угрозой отчисления

Рамзан Кадыров (Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС)

В Чечне студентов из вузов отчисляют за плохие результаты учебы, перед этим им «дается время на исправление», написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы. А вас журналистов попробуй заставь, на весь мир кричать будете)», — добавил он (пунктуация сохранена).

Издание «Кавказский узел» сообщило, что на матч чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Рубином», прошедший 25 сентября в Грозном, принудительно сгоняли студентов вузов и техникумов. Студент Шамиль рассказал изданию, что молодежь на матч заставляли идти под угрозой недопуска к экзаменам и отчисления из учебного заведения.

Другой студент, Ислам, сообщил, что до конца матча «никого с территории спорткомплекса не выпускали». Кроме того, по его словам, «на трибунах напомнили, что надо кричать «Ахмат!», а не «Терек!» по старой привычке».

Сотрудник одного из вузов Грозного на условиях анонимности заявил, что университеты обязаны отправлять определенное число студентов на все спортивные состязания. «При этом каждому вузу, техникуму, организации и предприятию заранее определяется трибуна и количество мест болельщиков, которые, естественно, должны быть заполнены полностью», — сказал собеседник издания, добавив, что распределением мест занимаются в мэрии.

Пришедшие на матч болельщики также рассказали корреспонденту издания, что места на трибунах были заранее распределены «между учебными заведениями и бюджетными организациями».

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал информацию «Кавказского узла» чушью. «У нас что, люди на футбол не ходят, футбол не любят? Разве из-под палки можно кого-то загнать? Ну, один раз загоните, а дальше что?» — заявил он агентству «Р-Спорт».

Матч между «Ахматом» и «Рубином» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.