Венгрия посоветовала Порошенко забыть о «европейской Украине»

Будапешт будет блокировать любые шаги по дальнейшей евроинтеграции Киева, заявил глава МИД Венгрии. То, что президент Порошенко подписал новый закон об образовании, является «стыдом и позором», добавил министр

Петр Порошенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Венгрия заблокирует любые решения в рамках Европейского союза, которые могут привести к дальнейшей интеграции Украины, заявил министр иностранных дел центральноевропейской страны Петер Сийярто. Власти страны готовы при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах, говорится на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что это является реакцией на подписание президентом Украины Петром Порошенко нового закона об образовании. По мнению министра, то, что Порошенко документ подписал, — «стыд и позор». В Будапеште считают, что закон ущемляет права меньшинств на получение образования на родном для них языке. Глава МИД Венгрии в связи с этим заявил, что Украина находится «далеко от Европы» и что Порошенко «сделал огромный шаг в обратном от Европы направлении».

«До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но о таких перспективах с этого момента можно забыть», — заявил министр.

Президент Украины подписал новый закон накануне, 25 сентября. Порошенко подчеркнул, что в стране начинается глубокая реформа сферы образования с тем, чтобы страна могла войти в «европейское образовательное пространство». Программа среднего образования в стране будет длиться 12 лет, а директоров школ будут назначать по конкурсу. В то же время в законе указывается, что «языком образовательного процесса» становится украинский. Представители национальных меньшинств могут обучаться в переходный период на родном языке, но в дошкольных учреждениях и в начальных классах число предметов на украинском языке должно постепенно увеличиваться. С 2020 года обучение будет вестись на украинском.

Венгрия сразу заявила решительный протест из-за принятия закона Верховной радой, в Будапеште напомнили об обязанностях Киева соблюдать права нацменьшинств. Как заявил 6 сентября Арпад Потапи, госсекретарь венгерского правительства, отвечающий за национальную политику, закон об образовании ограничивает права около 150 тыс. живущих на Украине этнических венгров.

Петер Сийярто ранее называл принятый закон противоречащим нормам Европейского союза и даже «ударом в спину». Реформа образования на Украине также вызвала обеспокоенность в Румынии, Польше и Молдавии, в российском МИД заявили об ущемлении прав русскоязычного населения и насаждении «моноэтнического языкового режима». В Москве также посчитали, что закон противоречит Конституции Украины.