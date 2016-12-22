Дипломаты увидели угрозу в учебнике Пентагона по тактике армии России

В российском посольстве в Вашингтоне ответили на появление в Сети пособия Пентагона по ведению военных действий с Россией. По мнению дипломатов, представить реальное столкновение войск России и США можно «лишь в страшном бреду»

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Российское посольство в Вашингтоне выразило озабоченность разработанным в СМИ пособием, описывающим возможные методы войны с Россией. Об этом, как передает «Интерфакс», говорится в официальном заявлении российских дипломатов, увидевших в этом учебнике угрозу для отношений двух стран.

В посольстве отметили, что наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что в нем допускается возможность реального военного столкновения Москвы и Вашингтона. «Такое можно представить лишь в страшном бреду!», — выразили свою позицию дипломаты.

«Подобного рода свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особенно в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской безопасности», — подчеркивается в заявлении.

Пресс-секретарь посольства Николай Лахонин отметил, что появление подобного рода пособия противоречит «конструктивному характеру» переговоров главы МИД Серегя Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Он подчеркнул, что для отношений двух стран необходимо «прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок».

Пособие по ведению военных действий с Россией было выложено в открытый доступ в сентябре, после чего на него обратил внимание журнал The National Interest. Сам документ (*pdf) был подготовлен еще в декабре 2016 года и был предназначен только для служебного пользования. Его авторы рассматривали опыт действий российских сил в Крыму и боестолкновений в Донбассе. В частности, в докладе говорилось о том, что переход Крыма под контроль России был осуществлен с помощью проникших на полуостров подразделений спецназа (авторы называют их SPETsNAZ units), которые затем были направлены в Донбасс. Также в пособии описывается стоящая на вооружении России техника.

На основе этого материала в пособие делаются выводы о стратегии и тактике российской армии в «гибридных конфликтах». Также в пособии отмечаются слабые места российских вооруженных сил. В их числе авторы называют ограниченность бюджета, что вынуждает российcких военных прибегать к ассиметричным боевым действиям, низкий уровень подготовки младшего командного состава и слабую логистику.

Появление подобного пособия уже прокомментировали в Совфеде. Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич назвал его «бесполезным». Указанные в нем слабые стороны российской армии, по его мнению, носят субъективный характер.