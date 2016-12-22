Кадыров заявил о неполитическом характере убийства депутата в Чечне

Убийство депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова «не носит политический характер», уверен Рамзан Кадыров. По его словам, дело уже раскрыто наполовину. Асхабов был убит при обстреле его автомобиля

Рамзан Кадыров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова не относится к политике. Об этом он написал в своем Telegram канале.

По словам главы республики дело раскрыто «наполовину». «Правоохранительные органы работают», — написал политик, пообещав наказать виновных.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщил, что Асхабов погиб при обстреле его автомобиля неизвестными. Впоследствии управление СКР по республике возбудило дело по факту убийства депутата.

В региональном СК сообщили, что автомобиль Асхабова был обстрелян, когда он возвращался с работы домой. «несколько раз она перевернулась, потому что водитель потерял управление», — сообщила РБК официальный представитель следственного управления СК по Чечне Марьям Налаева.

Мухмад Асхабов в 2000–2010-х годах работал на разных должностях в администрации Ачхой-Мартановского района Чечни, а с декабря 2011 года по февраль 2013 года занимал пост замглавы администрации главы и правительства Чечнина, говорится сайте парламента Чечни. Асхабов также работал министром имущественных и земельных отношений и советником руководителя администрации главы и правительства Чечни.

Депутат парламента республики Асхабов был избран в сентябре 2016 года. Асхабов был членом партии КПРФ. Соболезнования в связи с его гибелью выразил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.