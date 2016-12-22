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WSJ узнала о новом расследовании против экс-главы штаба Трампа в США
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WSJ узнала о новом расследовании против экс-главы штаба Трампа в США
Политика, 12:16
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WSJ узнала о новом расследовании против экс-главы штаба Трампа в США
Прокуратура Манхэттена начала новое расследование в отношении экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Бывшего политического советника президента США, по данным источников WSJ, подозревают в отмывании денег
Пол Манафорт (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Манхэттенская прокуратура дала старт новому расследованию в отношении бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом газете The Wall Street Journal​ (WSJ) рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

Прежде, как напоминает издание, расследования против экс-советника Трампа уже были начаты в Бруклине на «федеральном и государственном» уровнях. Последние были связаны с использованием инвестиций в иммиграционную программу для инвесторов EB-5 нью-йоркским девелоперским бизнесом, принадлежащим семье зятя Трампа Джареда Кушнера, Kushner Companies.

В надзорном ведомстве Манхэттена Манафорта, в свою очередь, как рассказали собеседники WSJ, заподозрили в отмывании денег. Это производство, по данным двух собеседников газеты, теперь проводится совместно с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в рамках дела о «российском вмешательстве» в выборы в США проверяет возможные «финансовые нарушения» со стороны Манафорта. Об остальных подробностях этого производства собеседники The Wall Street Journal​ не сообщили, уточнив, однако, что оно было начато после прихода летом 2017 года в «бюро общественной коррупции» манхэттенской прокуратуры прокурора Эндрю Гольдштейна.

Пресс-секретарь экс-председателя избирательного штаба главы США комментировать информацию о новом деле в отношении бывшего советника Трампа отказался. Сам Манафорт прежде говорил, что «не сделал ничего плохого». Сообщения о предполагаемом российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года в США также неоднократно отрицали Дональд Трамп и Москва.

Прежде, в июне, неназванные источники Bloomberg также рассказывали о связи между семьей Манафорта и родственниками президента США. По их данным, жена экс-главы избирательного штаба политика в 2002 году получила ипотечный кредит в размере $150 тыс. на дом в Лонг-Айленде, который был выдан банком NorCrown Bank, возглавляемым на тот момент отцом Джареда Кушнера, Чарльзом Кушнером. Представитель Манафорта Джейсон Малони тогда отмечал, что на момент выдачи кредита бывший политический советник Трампа не был знаком с Чарльзом Кушнером, а условия кредита удовлетворяли обе стороны.​

Речь идет о материале журналистов Джеффа Хоровица и Чада Дея, в которой они со ссылкой на источники написали о сотрудничестве Олега Дерипаски с Полом Манафортом. По информации агентства, экс-советник Трампа в течение нескольких лет работал на российского миллиардера для продвижения интересов Владимира Путина.

Помимо этого в начале 2017 года Associated Press (AP) со ссылкой на собственные источники сообщило о сотрудничестве с 2006 по 2009 год Манафорта и российского бизнесмена Олега Дерипаски. Экс-советник Трампа, по информации агентства, в течение нескольких лет работал на Дерипаску для «продвижения интересов» президента России Владимира Путина.

Представители Дерипаски после выхода этого материала предложили AP опровергнуть некоторые утверждения, заявив, что речь тогда шла о «консультационных услугах инвестиционного характера», однако журналисты отказались. Сам Манафорт подтверждал Associated Press, что на протяжении некоторого времени оказывал услуги российскому предпринимателю.

В середине мая Дерипаска подал в суд иск с обвинением агентства в клевете, потребовав от него компенсацию в $75 тыс. Однако суд в Вашингтоне позже отклонил его иск.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , расследование , Дональд Трамп , Пол Манафорт
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