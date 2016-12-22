Сирийская оппозиция обвинила ВКС России в ударах по позициям ее войск

Сирийская оппозиция заявляет, что российские самолеты нанесли удары по позиции ее войск у крупного газового месторождения рядом с Дейр-эз-Зором, которое было отбито у ИГ несколькими днями ранее

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Поддерживаемые США военные формирования — «Сирийские демократические силы» (СДС) — заявили, что российские самолеты нанесли удары по их позиции в Дейр-эз-Зоре, недалеко от крупного газового месторождения, которое военные СДС недавно отбили у боевиков «Исламского государства» (ИГ — запрещенная в России организация). Об этом сообщает Reuters.

СДС, представляющие собой альянс курдов и сирийцев, ведут бои с ИГ на восточном берегу Евфрата при поддержке авиации и Сил специальных операций США. Демократические силы с одной стороны и сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, с другой встретились у Дэйр-эз-Зора, где они проводят раздельные операции против ИГ.

Представитель СДС Мустафа Бали заявил, что авиаудары, а также наземная операция были проведены в понедельник, 25 сентября. Среди бойцов СДС есть раненые и погибшие. Суть наземных действий Бали не пояснил.

На выходных СДС объявили о захвате самого крупного газового месторождения в провинции Дейр-эз-Зор — Коноко.

Сообщения об ударах по союзным для США силам в Сирии, которые якобы наносят российские военные, появляются не впервые. Так, 17 сентября, Пентагон заявил, что «Сирийские демократические силы» подверглись авиаудару со стороны российских ВКС близ города Дейр-эз-Зор. Тогда также были ранены бойцы СДС. Пентагон утверждал, что Россия знала о расположении в этом районе военных СДС. В Минобороны России тогда все обвинения отвергли и заявили, что нанесли удар, заранее предупредив американских коллег.

​Россия и США продолжают поддерживать контакты по Сирии. Ранее сообщалось, что высокопоставленные военные обеих стран встретились для обсуждения возможности избежания случайных инцидентов с обеих сторон в борьбе с оставшимися боевиками ИГ.