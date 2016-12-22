Володин пообещал законодательно описать отношения человека и робота

Госдума в ближайшее время займется законодательным описанием отношений искусственного интеллекта и человека. Депутаты также предлагают дать определения главным понятиям современной цифровой экономики

Вопросы законодательного регулирования искусственного интеллекта являются приоритетными для российских законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

В этом вопросе Госдума будет сотрудничать с «крупнейшими компаниями», сказал он. «Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать», — заявил Володин.

Спикер отметил, что в ближайшее время на рынке будет происходить перераспределение профессий, что также делает вопрос развития роботетнхики важным. Он также призвал через законодательное регулирование эффективно решить поставленные президентом Владимиром Путиным задачи по развитию цифровой экономике. Для этого «необходимо знакомиться с международным опытом», добавил Володин.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев в свою очередь предложил на заседании «дать общепринятые во всем мире определения таким понятиям, как «робот», «искусственный интеллект», «блокчейн», «бигдата», «криптовалюта».

В октябре будет готов законопроект о криптовалюте, который будет регулировать как обмен криптовалют, так и возможную регистрацию майнеров и проведение Initial Coin Offering — первичного размещения в токенах, заявил в понедельник, 25 сентября, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.​ Этот законопроект разрабыватеся совместно с Банком России. Законопроект может быть рассмотрен в Госдуме в декабре.

На прошлой неделе аппарат Госдумы объявил конкурс на проведение экспертно-аналитического исследования по теме «Законодательное регулирование внедрения и практического применения современных финансовых технологий». Победитель конкурса должен будет разработать предложения по противодействию с помощью госрегулирования угрозам и рискам, которые несут новые технологии. Результаты исследования депутаты планируют использовать для разработки законодательных инициатив по интеграции в российский рынок современных финансовых технологий.