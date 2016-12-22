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СМИ сообщили о найме бывших агентов КГБ для защиты лидера КНДР
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СМИ сообщили о найме бывших агентов КГБ для защиты лидера КНДР
Политика, 22:11
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СМИ сообщили о найме бывших агентов КГБ для защиты лидера КНДР
Около десяти бывших сотрудников КГБ прибыли в Пхеньян для охраны лидера КНДР Ким Чен Ына на случай покушения спецслужб США или Южной Кореи
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Как сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники в столице КНДР, в Пхеньян в качестве военных советников еще в феврале прибыли бывшие агенты КГБ, служившие в подразделении по борьбе с терроризмом. Их задачей является обучение телохранителей лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В частности, они должны объяснить, как предотвращать возможные теракты или реагировать в том случае, если нападение уже произошло.

Источник газеты указывает, что северокорейские чиновники особенно заинтересованы в предотвращении нападений со стороны американских спецслужб с использованием современного оружия. В частности, их заинтересовала угроза возможной атаки с применением беспилотника.

Помимо этого в Пхеньяне надеются на то, что бывшие агенты КГБ помогут им противостоять попыткам создать сеть агентов ЦРУ внутри КНДР. Речь идет о возможном повторении попыток вербовки сотрудниками спецслужб США и Южной Кореи с целью покушения на Ким Чен Ына.

Издание указывает, что КГБ не существует с момента распада СССР, однако не указывает, идет ли речь о приглашении агентов, работавших до 1991 года, или о тех, кто работал там уже в российские времена.

В мае этого года власти КНДР обвинили ЦРУ и Службу разведки Южной Кореи в подготовке покушения на лиц высшего руководства страны, сообщало северокорейское государственное агентство ЦТАК. В Пхеньяне заявили, что поймали «группу террористов», которые собирались во время парада применить против Ким Чен Ына и его соратников некие химические и радиоактивные вещества. Северокорейские СМИ даже опубликовали видео, на котором человек признавался в подготовке покушения на Ким Чен Ына.

После объявления о предотвращении теракта Центральная прокуратура КНДР потребовала арестовать и выдать руководство разведки Южной Кореи.

Авторы: Павел Казарновский, Артем Филипенок.
Теги: КНДР , Ким Чен Ын , КГБ
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