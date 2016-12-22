Минобороны сообщило об уничтожении всего химоружия в Сирии

Российские военные уничтожили в Сирии последние объекты, на которых хранилось и производилось химическое оружие. Это было сделано в рамках операции ООН-ОЗХО

Фото: Petros Karadjias / АР

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майора Игоря Кириллова, российские специалисты уничтожили два последних объекта, где хранилось и производилось химическое оружие в Сирии.

Он уточнил, что возможность уничтожить эти объекты появилась, после того как территория, на которой они находились, была освобождена от боевиков. По его словам, они были проверены специалистами войск РХБЗ, а документы на эту тему будут представлены экспертам Организации по запрету химического оружия (ОЗХО).

Тема химического оружия стала одной из центральных во время гражданской войны в Сирии. В августе 2013 года ООН и ОЗХО обвинили официальный Дамаск в том, что именно правительство Башара Асада было ответственно за применение отравляющих веществ в пригороде сирийской столицы.

После этого при участии России и ООН с Сирией было достигнуто соглашение о ликвидации арсенала химического оружия в этой стране. Уже в 2014 году с территории страны вывезли 1200 т отравляющих веществ.

Тем не менее обвинения сирийской стороны в использовании оружия массового уничтожения продолжились. Так, в апреле 2017 года США и другие страны Запада обвинили правительство Башара Асада в химической атаке в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, откуда якобы вылетали самолеты ВВС Сирии с химическими боеприпасами.

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в 2014 году в 19 этапов из Сирии было вывезено 1200 т химических веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.

16 августа, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микад рассказал, что в освобожденном пригороде Дамаска у боевиков нашли снаряды, произведенные в США и Великобритании. Он обвинил западные страны в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.