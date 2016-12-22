Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,24 58,63 EUR Нал. 70,17 69,52 USD Бирж. 58,59 -0,57 EUR Бирж. 69,64 -0,19 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,18 +0,10% DJIA 21851,04 +0,31% Nasdaq 6274,19 +0,05% FTSE 7401,46 -0,08%
«Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада
Лента новостей
Финансовые результаты строительной отрасли упали более чем на 60% 20:12, Экономика На борту летевшего из Антальи в Москву самолета произошла разгерметизация 20:09, Общество Суд арестовал банкира Гриба по делу отца полковника Захарченко 20:08, Общество Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17 19:58, Политика МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН 19:56, Политика «Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада 19:49, Политика Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов 19:43, Бизнес После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело 19:40, Общество Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы 19:34, Политика Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства 19:20, Фотогалерея  Проблема на миллиард: как передать ценное имущество наследникам 19:11, Деньги Первый северокорейский туроператор в России оказался российским 19:01, Общество СКР назвал двух подозреваемых по делу об упавшем в море автобусе 19:01, Общество Тимакова прокомментировала фальсификации «Шалтая-Болтая» 18:57, Политика Новичок «Барселоны» стал вторым в списке самых дорогих футболистов мира 18:50, Спорт Прокуратура начала проверку закупок рельсов для Крыма 18:49, Бизнес Парламент Киргизии утвердил технократическое правительство 18:27, Политика Число отдыхающих в Турции в июле выросло почти на 50% за счет россиян 18:24, Экономика На Кубани родным жертв аварии с автобусом выплатят по 1 млн руб. 18:22, Общество Тест: что вы знаете о российских автомобилях 18:16, Авто Суд арестовал замгендиректора Северо-Западного филиала «Ростелекома» 18:16, Общество «Акустическая атака»: кто стоит за инцидентом с дипломатами США в Гаване 18:15, Политика Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников 18:15, Политика Михалков предложил деятелям культуры оплачивать проекты Серебренникова 18:07, Общество АЛРОСА выплатит 14 млн руб. родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров 18:04, Общество Миллион на колесах: как заработать на буме электротранспорта 17:50, Свое дело Рогозин поделился написанной им песней о «настоящих женщинах» 17:42, Общество Минобороны сообщило об уничтожении всего химоружия в Сирии 17:37, Политика
«Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада
Политика, 19:49
0
«Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада
Сирийская армия стремительно продвигается на восток, зажав террористов в двух котлах в центре страны. Успех эксперты объясняют недавним созданием на территории страны зон безопасности
Фото: Khalil Ashaw / Reuters

Два анклава террористов

Армия, лояльная президенту Сирии Башару Асаду, с начала августа развивает успешное наступление на позиции террористов ИГ (запрещенная в России организация) в центральной части страны, в провинциях Хомс и Хама. В четверг, 24 августа, сирийская армия и ее союзники, включая спонсируемые Ираном отряды, при поддержке c воздуха российских ВКС окружили крупный анклав боевиков ИГ западнее города Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Террористы заблокированы на участке площадью в 2 тыс. кв. км, передает телеканал Almayadeen.

17 августа армии Асада и ее союзникам удалось сомкнуть кольцо вокруг другого, так называемого западного анклава игиловцев: он занимает площадь 3 тыс. кв. км и расположен к юго-западу от города Итрия на востоке провинции Хама​.

Загнать террористов в восточный котел «Силам тигра» (подразделениям специального назначения сирийской армии) удалось после освобождения Эс-Сухны — последнего крупного оплота ИГ в провинции Хомс. После чего находящиеся к северу от города подразделения сирийской армии встретились с армейскими подразделениями, наступающими со стороны южных районов провинции Ракка.

Эс-Сухна — стратегически важный пункт, расположенный на трассе, соединяющей Хомс с Дейр-эз-Зором, последним крупным сирийским городом в одноименной провинции, удерживаемым террористами ИГ в Сирии. Взяв под контроль трассу, войска Асада перекрыли оказавшимся в окружении игиловцам единственный путь отступления на восток страны. Кроме того, Эс-Сухна является отправной точкой для развития наступления на Дейр-эз-Зор

«Сирийские войска соединились в достаточно глубоком тылу основной группировки ИГ и отсекли ее от линии коммуникации с Дейр-эз-Зором и вообще с долиной Евфрата, где находилась основная логистическая база боевиков», — отметил полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По прогнозам эксперта, находящиеся в восточном котле игиловцы будут уничтожены «в обозримом будущем».

По оценкам Генерального штаба ВС России, численность группировки ИГ в Сирии в настоящее время превышает 9 тыс. боевиков, еще 15 тыс. находятся в распоряжении группировки «Джабхат ан-Нусра». По словам начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, боевики сосредоточены «в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат».

Зоны заработали

Успехи правительственных войск в централь​ной части Сирии, как отмечают эксперты Institute for the Study of War (ISW), обусловлены созданием зон деэскалации, которое позволило перебросить часть сил сирийской армии на борьбу с ИГ. Мураховский согласен с тем, что успешное наступление армии Асада связано со спадом напряженности на фронтах на западе и приостановке активных боевых действий между сирийской армией и вооруженной оппозицией в районе зон деэскалации. «Высвободились весьма значительные силы и средства сирийских правительственных войск и их союзников, а это наиболее подготовленные военные формирования, которые теперь используются на решающих направлениях», — объяснил военный эксперт.

Меморандум о создании четырех зон деэскалации был подписан в Астане 4 мая этого года. Зоны функционируют с конца июля в трех районах: к северу от города Хомс, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и на юге страны. В зонах деэскалации действует режим прекращения огня между правительственными войсками и их союзниками и умеренной вооруженной оппозицией, однако перемирие не распространяется на террористические группировки, в том числе ИГ и «Джабхат ан-Нусра». Работа над созданием четвертой зоны в Идлибе продолжается. ​Как сообщил в среду, 23 августа​, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов после консультаций с турецким коллегой Седатом Оналом Турция и Россия условились «активизировать усилия по согласованию четвертой зоны в Идлибе», передал ТАСС.

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других (умеренную оппозицию от террористов), создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — рапортовал министр обороны России Сергей Шойгу 23 августа (цитата по «Интерфаксу»). ​​

Эксперты ISW указывают на то, что Дамаск, Москва и Тегеран развивают активное наступление на восток, чтобы как можно быстрее разместить правительственные войска вдоль правого берега реки Евфрат и тем самым заблокировать продвижение туда отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), которые поддерживают США. SDF могут развить наступление в сторону Дейр-эз-Зора после взятия Ракки (самопровозглашенной столицы ИГ), осаду которой SDF ведут уже несколько месяцев.

Эксперты ISW объясняют стремительное продвижение войск Асада в сторону Дейр-эз-Зора тем, что армия недостаточно тщательно зачищает отбитые у боевиков территории. Эксперты указывают на то, что это позволяет ИГ оставлять здесь спящие ячейки, которые могут атаковать в будущем. «Личного состава сирийской армии и их союзников в настоящее время недостаточно для удерживания освобожденных территорий в долгосрочной перспективе», — отмечают эксперты.

Авторы: Анжелика Басисини, Георгий Макаренко.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: Сирия , ИГ , зоны деэскалации
Главное
Лидер «Шалтая-Болтая» признался в фальсификации переписки чиновников Политика
Материалы по теме
Сирийская армия окружила террористов ИГ в районе города Акерба Общество
Глава Генштаба России вручил сирийскому генералу наградное оружие Политика
Российские военные рассказали о новом способе засекреченной связи в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку