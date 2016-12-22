Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова

Ксения Собчак считает, что главной ошибкой Михаила Прохорова как кандидата в президенты в 2012 году стало то, что он «пообещал создать партию, которую не создал». Тогда миллиардер занял третье место с 7,98% голосов избирателей

Ксения Собчак и Михаил Прохоров. Сентябрь 2014 года (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Телеведущая Ксения Собчак, которая 18 октября объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России, в интервью журналисту Юрию Дудю назвала основную ошибку, которую совершил миллиардер Михаил Прохоров во время своего участия в политике в 2011–2012 годах.

«Он обещал создать партию, которую не создал. Он пообещал, что создаст партию, которая затем будет влиять на что-то через парламент, и так далее. И то, что это обещание партии, по сути дела, не было реализовано и на выходе из выборов человек [Прохоров] просто растворился где-то, — это многих обидело», — считает Собчак.

«Если я стала соваться на площади и на митинги, где со мной вообще могли сделать все, что угодно; если я стала соваться в той ситуации, когда ко мне приходили с обысками... то почему мне не сунуться сейчас?» — заявила Собчак.

Дудь спросил Собчак, не напоминает ли ей собственный твит декабря 2011 года о начале президентской кампании Михаила Прохорова ее собственную историю. Тогда Собчак написала, что «Прохоров был призван для отвода голосов», потому что Кремль «понял, что нужна альтернатива», и не стал бы выдвигать свою кандидатуру, если бы этот шаг не был согласован с Кремлем.

В интервью Дудю Собчак заявила, что у нее сейчас «совершенно иная ситуация» и ее выдвижение с Кремлем согласовано не было. При этом сам Прохоров в 2012 году заявлял, что ему во время принятия решения об участии в президентских выборах «никто не мешал» и «всерьез никто не воспринимал». В свою очередь, участие в партии «Правое дело» он объяснил тем, что «сам позвонил в партию» и предложил свою кандидатуру.

По результатам президентских выборов 4 марта 2012 года Прохоров получил 5 722 508 голосов (7,98% голосов избирателей), заняв третье место. При этом Прохоров занял второе место по результатам голосования в Москве, набрав в столице около 868 тыс. голосов, а также в Санкт-Петербурге и на избирательных участках за рубежом. После выборов президента, в июне 2012 года, Прохоров объявил о создании новой политической партии «Гражданская платформа».



