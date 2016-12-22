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Наследник саудовского короля заявил о возврате страны к умеренному исламу
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Наследник саудовского короля заявил о возврате страны к умеренному исламу
Политика, 17:26
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Наследник саудовского короля заявил о возврате страны к умеренному исламу
Кронпринц Мухаммед бен Сальман пообещал, что Саудовская Аравия покончит с «экстремистскими идеями» и станет страной, открытой всему миру и всем религиям
Мухаммед бен Сальман (Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, занимающий посты министра обороны и вице-премьера королевства, объявил о намерении превратить страну в государство, «открытое для всех религий и всего мира», сообщает агентство Al Arabiya.

«Мы вновь станем теми, кем были раньше, — страной умеренного ислама, — заявил кронпринц. — «Мы не потратим еще 30 лет нашей жизни на экстремистские идеи, мы уничтожим их, мы покончим с экстремизмом очень скоро», — добавил он.

Согласно принятому в 1992 году основному низаму (положению) Саудовской Аравии, религией королевства является ислам, а его Конституцией — Коран и сунна, на которых приносят присягу все подданные страны.

Основной низам называет фундаментом саудовского общества исповедование его членами ислама, предписывает государству и всем его подданным стоять на защите исламской веры и обязывает суды руководствоваться нормами шариата. По официальным данным, подавляющее большинство (около 90%) граждан Саудовской Аравии — мусульмане-сунниты, остальные — шииты, считающиеся дискриминируемым меньшинством.

В то же время в стране проживают несколько миллионов иностранцев, многие из которых мусульманами не являются. Последним разрешено исповедовать свою религию, однако лишь в частном порядке, в пределах своего жилища, но ни в коем случае не публично. Богохульство по саудовским законам считается тяжким преступлением, переход мусульман в другую веру категорически запрещен, наказанием за него может стать смертная казнь.

32-летний Мухаммед бен Сальман стал наследным принцем Саудовской Аравии 21 июня 2017 года в соответствии с указом своего отца, короля Сальмана, заменив на этом посту своего двоюродного брата Мухаммеда бен Наифа. В случае восшествия на престол Мухаммед бен Сальман станет первым королем Саудовской Аравии, не являющимся сыном Абдул-Азиза ибн Сауда (не считая, разумеется, самого основателя династии).

За три недели до своего «повышения» Мухаммед бен Сальман побывал в Москве, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Согласно сообщению канцелярии королевского двора Саудовской Аравии, Мухаммед бен Сальман приехал с официальным визитом в Москву «в ответ на приглашение президента России Владимира Путина и по указанию Хранителя двух святых мечетей, короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда».

«У нас нет никаких точек столкновения между политикой России и политикой Саудовской Аравии. И мы рассчитываем, что нам вместе будет удаваться направлять их в правильном направлении в интересах двух стран. Мы за предыдущий небольшой этап достигли многого, но нам предстоит сделать еще больше», — заявил принц в начале встречи с Путиным.

В начале октября в Москву вслед за сыном прибыл и сам король Сальман, обсудивший с Путиным, как сообщала пресс-служба Кремля, «широкий спектр вопросов российско-саудовского сотрудничества, перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах».

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Автор: Евгений Калюков.
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