«Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ

Основатель НТВ и один из сотрудников штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко возглавит предвыборную кампанию Ксении Собчак. Его фигура была согласована с ключевыми спонсорами ее кампании, полагают политологи

Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

​Штабист Ельцина

​Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост главы государства, во вторник, 24 октября, провела свою первую пресс-конференцию в новом качестве. Зал электротеатра «Станиславский» на Тверской, где она происходила, был переполнен журналистами.

Во вступительном слове Собчак выразила надежду на то, чт​о к власти в России придут люди ее поколения, которые «хотят сами определять свою жизнь», и она собирается стать голосом этих людей. Собчак подчеркнула, что не претендует на роль профессионального политика и не собирается срочно организовывать партию, чтобы «пилить бюджеты». Она позиционировала себя кандидат «против всех», и, видимо, в подтверждение этого тезиса журналистам раздавали наклейки «#япротив».

Собчак также представила журналистам членов своего штаба, который неожиданно для всех возглавил Игорь Малашенко. «Он — один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ», — представила ключевую фигуру своей кампании телеведущая.

В штабе первого президента России Ельцина в 1996 году Малашенко занимался координацией СМИ, не оставляя при этом руководство телеканалом НТВ вопреки очевидному конфликту интересов. Та кампания запомнилась резкой критикой возможного возврата к власти коммунистов. Главным соперником Ельцина был Геннадий Зюганов, также вышедший во второй тур, в котором он набрал чуть более 40%.

Малашенко играл одну из ключевых ролей в той кампании, являясь ее главным медиаменеджером, рассказал РБК источник, знакомый с работой ельцинского штаба. «Он взаимодействовал со СМИ, определял редакторскую политику работы НТВ — это было стратегическим ресурсом. Малашенко достаточно креативен. Иногда, конечно, заходил в зону, где компетенций особенных не было (не связанных с медиа)», — сказал собеседник РБК.

Сам Малашенко рассказал РБК, что предложение возглавить избирательный штаб Ксении Собчак поступило ему во вторник, 24 октября, утром. В комментариях в Facebook его жена Божена Рынска рассказала, что за вечер до конференции ее друг позвонил мужу и сказал про приглашение на завтрак с Собчак. «Я отшутилась, что пойду с Сечиным колбаски поем. Но то, что дело закончится главой штаба, ни я, ни он не знали. У нас билеты в Испанию на завтра», — добавила она.

Игорь Малашенко (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Ностальгия по Ельцину

Назначение главой предвыборного штаба Собчак Игоря Малашенко — это «ностальгия по ельцинским временам» и «святым 1990-м, когда была настоящая демократия», сказал РБК основатель коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, Малашенко как человек, всю жизнь занимавшийся медиаменеджментом, возьмет на себя в штабе Собчак коммуникацию со СМИ.​

Малашенко работал в Институте США и Канады Академии наук СССР и в международном отделе Центрального комитета КПСС, благодаря чему у него образовались хорошие связи с зарубежными структурами и будущими олигархами, пояснил РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Он предположил, что Малашенко рекомендовали в штаб спонсоры кампании Собчак, которые хотели бы видеть своего человека на позиции, которая предполагает контроль за деньгами.

Фигура Малашенко могла быть согласована со спонсорами кандидата Собчак, согласен член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров. В 1990-х и 2000-х годах была распространена практика, когда те, кто финансировал избирательную кампанию, «давали своих людей для ее проведения», говорит Быстров. Он добавил, что Собчак слукавила на конференции, назвав Малашенко руководителем избирательной кампанией Ельцина, ведь «главным движущим мотором той кампании был Анатолий Чубайс». Его супруга Авдотья Смирнова тоже оказалась среди сотрудников штаба Собчак.

Кто вошел в штаб Собчак Авдотья Смирнова, жена гендиректора «Роснано» и экс-главы ельцинской администрации Анатолия Чубайса, займется образованием. За онлайн-часть кампании Собчак будет отвечать политконсультант Виталий Шкляров (работал с Берни Сандерсом, Ангелой Меркель и экс-депутатом Дмитрием Гудковым). Офлайн-часть (подписи и волонтеры) на себя возьмет президент консалтинговой группы «Имидж-контакт» Алексей Ситников, работавший с Юлией Тимошенко. В ближайшее время в штабе Собчак на Савинской набережной будут организованы экспертные дискуссии с приглашенными специалистами, в том числе экономистами Андреем Мовчаном и Владиславом Иноземцевым. Направление законодательства и госстроительства будет курировать специалист по конституционному праву профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова. Темой общественных движений займется выходец из Фонда эффективной политики Глеба Павловского ​политтехнолог Марина Литвинович. YouTube и видеороликами займется Сергей Кальварский — режиссер видео, вышедшего в 2012 году, в котором привязанная к стулу Собчак агитирует за Путина. В начале 2000-х он был главным режиссером телекомпании «ВИD», возглавлял развлекательное вещание «Первого канала», продюсировал «Минуту славы», а в 2013 году выпустил фильм «Заложник» о фигурантах «дела «ЮКОСа», о котором одобрительно отзывался Михаил Ходорковский. Модерировать дискуссии будет партнер Собчак по журналистским проектам, директор фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский. В 2012 году он руководил штабом миллиардера Михаила Прохорова на выборах президента.

Штаб Собчак состоит из политтехнологов и медийных персон, подытожил политконсультант Быстров. «Для ее нишевой целевой аудитории, которая может составить потенциальный электорат, вполне подходящий подбор. Речь же не идет о завоевании существенно большей доли электората или большинства голосов», — рассуждает он.

При этом открытым вопрос остается о спонсорах и объемах финансирования работы штаба. Часть своей кампании «на начальном этапе» Собчак оплатит сама, сказала журналистка, но в дальнейшем она рассчитывает на фандрайзинг и поддержку бизнесменов — «необязательно крупных, но тех, кто хочет что-то поменять [в России]». Конкретных имен своих инвесторов телеведущая не назвала и не подтвердила, что получает финансовую поддержку от Михаила Ходорковского. Своим спонсорам она предоставляет «самим сделать каминг-аут, как Антону Красовскому», заявила Собчак.

Без претензий к Путину

В ходе пресс-конференции Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине «с точки зрения международного права», ​и Россия, приняв Крым в свой состав, нарушила Будапештский меморандум 1994 года. Телеведущая — единственный из потенциальных участников президентских выборов, помимо представителя «Яблока» Григория Явлинского, кто назвал Крым украинской территорией. Имеющий президентские амбиции основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова, предлагал провести референдум на эту тему.

Собчак подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с президентом Росссии при съемках фильма про своего покойного отца Анатолия Собчака. Но разрешение выдвигаться она не спрашивала, подчеркнула телеведущая. Отвечая на вопрос о ее отношении к Владимиру Путина, Собчак от моральных оценок воздержалась, подчеркнув, что «к Путину как человеку» у нее претензий нет, поскольку для кого-то он «тиран», а для кого-то спаситель «русского мира»; лично для нее он человек, который спас жизнь ее отцу. Впрочем, у нее остаются претензии к Путину как к политику, и она будет добиваться избрания нового президента для своего поколения, резюмировала Собчак.

На конференции она повторила обещание снять кандидатуру при регистрации Навального, что вызвало негативную реакцию Игоря Малашенко. Это не единственная претензия Малашенко к Собчак, высказанная в первый его день работы в штабе. В блиц-интервью РБК он подверг сомнению ее тактику идти на выборы как кандидат «против всех».

Малашенко подчеркнул, что главная цель кампании — знать точное количество людей, «которые подпишутся под старым-престарым лозунгом «Так жить нельзя». На конференции было обещано открыть штабы Собчак во многих городах и в рамках компании посетить все города-миллионники, чтобы «разбудить спящий электорат».

«Прохоров-2018»

Опрошенные РБК эксперты сравнивают Собчак с проектом выдвижения Михаила Прохорова как либерального кандидата в 2012 году. Для Кремля будет комфортно «канализировать» настроения электората с условными взглядами «Крым — не наш» в легальный политический проект, полагает Минченко.

«Большое количество публичных фигур, акцент на медийность. Большинство членов команды ориентированы на медиасреду, цитируемость и узнаваемость, нежели на получение результата», — перечислил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов моменты, в которых кампания Собчак схожа с кампанией Прохорова.​

Кремлю выгодно позиционирование Собчак как «олицетворения мирного протеста эволюционного характера» для раздробления протестного электората, полагает политолог Миронов. «Ее выступления эклектичны, рассчитаны на разношерстную публику. Видимо, кампания будет опираться на пиар, а не внутреннее содержание, а отсутствие программы нужно, чтобы не отпугнуть часть избирателей», — подытожил эксперт.