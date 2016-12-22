Собчак назвала своей главной задачей на выборах «перевернуть шоу»

В ходе своего первого программного о выборах президента Ксения Собчак назвала свою главную задачу — установить свои правила игры и «перевернуть» то «шоу», которое устроили из выборов власти

На первой пресс-конференции после объявления о намерении идти на выборы президента Ксения Собчак заявила, что ее главная задача — сломать сложившуюся систему выборов, которую она назвала «высокобюджетным шоу». Трансляцию выступления Собчак вел канал Youtube «Открытой России».

«Я прекрасно понимаю, что то, что происходит сейчас — это не выборы, это как бы выборы. То что мы видим сейчас — это, скорее, некое высокобюджетное шоу, причем я как профессионал могу сказать, достаточно низкого качества», — сказала Собчак.

Она уточнила, что много лет работала в шоу-бизнесе и понимает его законы. «Моя задача — перевернуть это шоу. Моя задача — установить свои правила игры», — пояснила она.

Собчак пояснила, что предстоящие президентские выборы должны стать «настоящим всенародным референдумом, в котором графа «против всех» станет той отправной точкой, вокруг которой мы соберем огромное количество людей».

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