Порошенко упрекнул «зрадофилов» кривым «трезубом над Кремлем»

Президент Украины выразил недовольство «зрадофилами», которым не нравятся даже самые положительные моменты в развитии страны

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что стране удалось пережить самое тяжелое для ее экономики время и заложить основу для будущего развития. В то же время Порошенко посетовал, что позитивные моменты зачастую остаются незамеченными, так как украинские СМИ предпочитают рассказывать о проблемах.

«Иногда, чтобы о положительном событии сообщили в эфире, ленту должен разрезать чиновник, иначе о событии промолчат. И даже я не всегда могу помочь», — сказал Порошенко, отметив, что ему «в радость» работать «рекламным агентом позитивных изменений».

Зрадофилам же (от украинского «зрада» — «измена», что-то вроде всепропальщика), которые недовольны ни новыми дорогами, ни новыми заводами, ни новыми мостами, по словам Порошенко, не понравится даже установленный над Кремлем символ Украины.

«Им трезуб над Кремлем поставь — они скажут, что криво стоит. Они и здесь находят поводы для печали: дороги кривые, мосты короткие, театры в исторический пейзаж не вписываются, ремонты мешают передвигаться и заводы не то выпускают, борщи не так варят», — сказал Порошенко.

Порошенко во вторник также заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе еще далек от завершения, однако уже виден «свет в конце тоннеля».