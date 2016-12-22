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Служба пограничного контроля сообщила о праве Браудера на въезд в США
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Служба пограничного контроля сообщила о праве Браудера на въезд в США
Политика, 04:34
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Служба пограничного контроля сообщила о праве Браудера на въезд в США
Уильям Браудер может въехать в США. Такое разрешение ему было выдано 18 октября, рассказали в американской службе погранконтроля. Ранее сам Браудер сообщал, что после внесения его в базу Интерпола его виза в США была аннулирована
Уильям Браудер (Фото: Remy de la Mauviniere / AP)

Разрешение на въезд в США для британского предпринимателя и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в рамках специальной безвизовой программы Electronic System for Travel Authorization (ESTA) остается действительным. Об этом РБК рассказал представитель американской Службы таможенной и пограничной охраны.

Соответствующее разрешение предпринимателю, по его данным, было выдано 18 октября. «Это позволяет ему [Браудеру] совершить поездку в Соединенные Штаты», — пояснили в ведомстве.

Службе таможенной и пограничной охраны, как заметил ее представитель, «было поручено не допускать въезда в США террористов и других преступников». В связи с этим ведомство, по его данным, регулярно проверяет системы американских органов правопорядка, чтобы «определить, представляют ли въезжающие в США люди какую-либо опасность».

Однако решение об утверждении или отклонении заявки ESTA, как отметили в американской погранслужбе, «принимается в каждом конкретном случае по обстоятельствам». В частности, если сотрудники ведомства обнаруживают «возможные совпадения с уничижительной информацией — заявки проверяются» аналитиками в том числе «вручную». Так, разрешение на въезд в США в рамках ESTA Уильяма Браудера «остается действительным», заключили в ведомстве.

Речь в данном случае идет об Электронной системе разрешения на въезд в США (ESTA). Воспользоваться им, согласно нынешнему американскому законодательству, могут граждане 38 стран, в том числе Австралии, Бельгии, Великобритании, Республики Кореи, Франции и Чехии. Для въезда на территорию Соединенных Штатов гражданам этих государств достаточно в электронном виде уведомить Вашингтон о своей поездке при помощи сайта ESTA, после чего заплатить за получение соответствующего разрешения сбор в размере $14. Документ действителен в течение двух лет. За этот период пользователи ESTA могут находиться в США с деловыми или туристическими целями до 90 дней.

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Прежде, 23 октября, Браудер на своей странице в Twitter сообщил о том, что после внесения его Россией в базу Интерпола, американские власти аннулировали его визу. «Не только Россия внесла меня в список Интерпола. США одновременно отозвали мою визу», — отмечал основатель Hermitage Capital. CNBC News, в свою очередь, уточнял, что речь тогда шла о разрешении на въезд в страну в рамках ESTA.

В России в 2013 году Браудер был заочно осужден за уклонение от уплаты налогов. Помимо этого в начале сентября к рассмотрению второго уголовного дела в отношении британского предпринимателя приступил московский Тверской суд. Согласно обвинительному заключению, Браудер и его партнер, Иван Черкасов, применили схему ухода от налогов, а узнав о расследовании этого дела правоохранительными органами, совершили вывод средств со счета компании «Дальняя степь». Ущерб от их действий ФНС позже оценила в более чем 4 млрд руб.

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Сам же Браудер утверждает, что его преследование в России связано с делом погибшего юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В 2008 году последний был арестован по делу об уклонении фонда от уплаты налогов, а в 2009 году — умер в СИЗО. По мнению Браудера, арест Магнитского являлся «местью» за то, что юрист раскрыл схему вывода денег из бюджета страны за границу.

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После смерти Магнитского, в 2012 году, в США был принят закон о санкциях в отношении российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Попавшим в так называемый «список Магнитского», запрещался въезд в Соединенные Штаты, а их активы арестовывались. 19 октября аналогичный закон вступил в силу в Канаде.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , виза , Уильям Браудер
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