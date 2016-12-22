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Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей
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Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей
Политика, 04:55
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Трамп обвинил республиканца Маккейна в обмане избирателей
Дональд Трамп раскритиковал однопартийца сенатора Джона Маккейна и обвинил его в обмане избирателей своего штата. Ранее Маккейн неожиданно поменял мнение и отказался поддерживать отмену ObamaCare
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора от штата республиканца Аризона Джона Маккейна в обмане своих избирателей из-за того, что тот отказался поддерживать закон об отмене ObamaCare (закон «О доступном здравоохранении»).

«Демократы посмеиваясь говорят, что у МакКейна был «момент мужества» Скажите это людям Аризоны, которые были обмануты», — написал Трамп в своем Twitter, заявив, что рост взносов по медицинскому страхованию составил 116%. Как сообщало Би-би-си такой рост взносов ожидался в Аризоне в 2017 году для тех, чьи работодатели не платят за страховки, и для частных предпринимателей.

Кроме того, Трамп заявил, что у Маккейна «никогда не было желания голосовать за закон [об отмене ObamaCare]». «Он выступал за Repeal & Replace (Отменить и Заменить — программа республиканцев по отмене ObamaCare]», — написал Трамп в другом твите. «Он подвел Аризону», — заключил он.

В пятницу, 22 сентября, Маккейн заявил, что будет голосовать против замены ObamaCare, что может привести к тому, что республиканцам в очередной раз не удастся принять этот законопроект. Причем голосование, которое должно состояться до 30 сентября, будет последним в этом году. Если оно провалистя Трампу не удастся выполнить одно из своих главных предвыборных обещаний в ближайшее время.

Последнее голосование по ObamaCare состоялось 25 июля. Большинство сенаторов — 57 — проголосовали за сохранение закона, против — 43. Тогда среди республиканцев всего девять не хотели отменять систему здравоохранения экс-президента США Барака Обамы.

Предложенная Обамой система здравоохранения обязывает американцев покупать медицинские страховки и повышает налоги на здравоохранение, взамен субсидируя страховки некоторым категориям граждан (преимущественно госслужащим) и предоставляет бесплатные страховки бедным.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Джон Маккейн , Дональд Трамп , партия «Республиканцы»
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