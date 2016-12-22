Чемпионы NBA отказались от визита в Белый дом после слов Трампа

Игроки баскетбольного клуба Golden State Warriors отказались от встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Ранее звезда клуба Стефен Карри заявил, что не хотел бы посещать Белый дом, а Трамп отозвал его приглашение

Фото: Eric Risberg / AP

Чемпионы Национальной баскетбольной лиги США (NBA), игроки клуба Golden State Warriors, отказались от визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом на фоне скандала между спортсменами и президентом. Президенты США традиционно приглашают в Белый дом победителей национальных чемпионатов

В субботу, 23 сентября, Трамп в своем Twitter отреагировал на действия игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые в знак протеста против отношения полицейских к темнокожим американцам и социального неравенства не вставали во время гимна США, садились на одно колено или поднимали кулаки. Трамп назвал это «полным неуважением к нашему наследию». Баскетболист Golden State Warriors Стефен Карри поддержал игроков в американский футбол, заявив, что они используют «все возможности для того, чтобы пролить свет» на различные проблемы. Он также сказал, что проголосовал бы против визита его клуба в Белый дом.

«Приглашение в Белый дом это большая честь для чемпионов. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отменяется», — написал Трамп в ответ.

До официального заявления команды, опубликованного на сайте NBA, не было понятно, отменил ли Трамп приглашение для всех игроков клуба.

«Мы согласились на том, что президент Трамп дал понять, что мы не приглашены», — говорится в сообщении клуба. Такое решение было принято на встрече команды. «Вместо визита в Белый дом, мы решили конструктивно провести время в столице в феврале, отметить равенство, различия, общность — ценности, которые мы принимаем как организация», — подчеркнули в Golden State Warriors.

Стефен Карри в 2015 и 2017 годах становился чемпионом NBA в составе Golden State Warriors, в 2015 и 2016 годах признавался MVP лиги — самым ценным игроком.