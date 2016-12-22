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Кадыров рассказал о спасении шести россиян после спецоперации в Ираке
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Кадыров рассказал о спасении шести россиян после спецоперации в Ираке
Война в Сирии, 17:50
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Кадыров рассказал о спасении шести россиян после спецоперации в Ираке
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спецоперации в иракском Курдистане, в результате которой были спасены шесть россиян и столько же граждан Казахстана. Еще шесть человек ждут помощи, их местонахождение установлено
Рамзан Кадыров (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о спасении из Ирака 12 человек, об этом он сообщил в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/BYLakwQnhmL/?taken-by=kadyrov_95


«Накануне удалось освободить в Талль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых шесть граждан России и столько же граждан Казахстана», — написал Кадыров.

В операции по вызволению этих людей принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы иракского Курдистана, поддержку оказали сотрудники генконсульства России в Эрбиле, добавил он.

По словам Кадырова, так в иракском Курдистане завершился очередной этап гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. «Для ее организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби», — добавил Кадыров.

Он пояснил, что пока невозможно раскрыть все детали спецоперации, так как это может привести к её срыву и поставить под угрозу жизни участников. «Могу сказать, что установлено место нахождения еще шести граждан России, которые по разным каналам обратились ко мне за помощью. Сабсаби удалось с ними встретиться в одном из изоляторов Курдистана. Условия содержания очень тяжелые. Но мы стараемся оперативно решить и эту проблему», — рассказал Кадыров.

При этом он еще раз подчеркнул, что информация ограничена «не потому, что мы хотим её утаить от кого-либо, прессы, общественности». «Наша цель — обеспечить безопасность детей, участников операции. Ведь работа ведется в одной из самых опасных зон», — заключил глава Чечни.

Несколько дней назад, 20 августа, иракская армия, военная полиция и ополчение начали наступление на город Талль-Афар на северо-западе страны, где по приблизительным оценкам находится до 2 тыс. боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Талль-Афар был захвачен боевиками ИГ в середине 2014 года. Наряду с Мосулом он стал ключевым опорным пунктом террористов в северо-западном Ираке. До прихода террористов население города оценивалось в 80 тыс. человек. Большинство населения — этнические туркмены.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Рамзан Кадыров , Иракский Курдистан , Таль-Афаре
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