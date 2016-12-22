Парадный визит: зачем министр обороны США приезжал в Киев

Министр обороны США впервые за 10 лет посетил Украину. Генерал Джеймс Мэттис пообещал Киеву поддержку, но не оружие. Тем не менее до этого вскоре может дойти, полагают эксперты

Джеймс Мэттис (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

24 августа Украина праздновала День независимости. Его центральным событием стал военный парад, прошедший в Киеве на Крещатике и Площади независимости. Впервые в параде (он прошел без техники) приняли участие иностранные военные части, которые представляли 8 стран НАТО (США, Великобританию, Канаду, Литву, Польшу, Латвию, Румынию и Эстонию), а также Молдавию и Грузию. На параде присутствовал министр обороны США Джеймс Мэттис, а также министры обороны Литвы, Латвии, Польши, Черногории, Эстонии, Грузии, Молдавии и замминистра обороны Великобритании.

Президент Украины в своей торжественной речи напомнил о заключении соглашения об ассоциации с ЕС и соглашения о безвизовых поездках. Эти документы, по словам Петра Порошенко, являются «самым убедительным свидетельством о нашем окончательном — де-факто и де-юре — разрыве с империей, с той, которую еще Рональд Рейган назвал империей зла». Значительную часть выступления он посвятил конфликту на Донбассе. «В целом более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Вовек не забудем и не простим никогда никому», — пообещал президент Украины. Он заявил, что страна в случае необходимости готова дать жесткий военный отпор, но при этом исходит из «приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма». При этом через мобилизацию прошли 200 тыс. украинцев, почти 100 тыс. служат сейчас по контракту, а 130 тыс. находятся в резерве, сообщил Порошенко.

Взрыв в центре Киева Днем 24 августа на улице Грушевского в центре Киева взорвался неизвестный предмет. Пострадали три человека, сообщила Нацполиция Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключил, что взрыв был «спланированным терактом».

Взрыв возле здания правительства Украины в Киеве (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Визит без решений

После парада Порошенко провел переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, с которым уже встречался весной в Вашингтоне. Украинскую столицу глава Пентагона посетил впервые за последние десять лет.

«Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия», — заявил накануне визита сенатор-республиканец Джон Маккейн. Вопрос о поставке в страну тяжелых летальных вооружений обсуждается с самого начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, однако за рамки обсуждения он так и не вышел. Не было объявлено о поставках и после киевских переговоров Мэттиса и Порошенко. «Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить», — ответил Мэттис на вопрос о том, начнутся ли такие поставки. «Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен», — добавил Порошенко.

В конце июля газета The Wall Street Journal сообщала, что Госдепартамент и Пентагон США разработали план поставки вооружений украинским властям. В него включены противотанковые комплексы и другие системы, призванные «сдерживать российскую агрессию». По данным издания, власти США обсуждали возможность поставок переносных противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin и средствах ПВО, которые могут быть переданы в части, не стоящие на линии соприкосновения в Донбассе.

Мэттис пообещал продолжение поддержки Украины. «Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией и также подрывание со стороны России международных установленных границ», — заявил министр обороны США. ​Порошенко рассказал, что обсуждал с Мэттисом необходимость ввода на Донбасс миротворческой миссии, например ООН, которая могла бы встать на границе России и Украины.

В Москве к высказываниям о поставках оружия и миротворческой миссии, как и раньше, отнеслись негативно. Киевские инициативы являются очевидными попытками в очередной раз «замотать» процесс реализации минских соглашений, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению председателя международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого, поставки американского оружия на Украину вряд ли будут способствовать установлению мира на Донбассе. Возможная поставка летального оружия Украине из США говорит о том, что делается ставка на военное решение конфликта в Донбассе, тогда как урегулирования можно достичь только путем переговоров, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

Джеймс Мэттис и президент Украины Петр Порошенко (слева направо) во время пресс-конференции по итогам встречи (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

План без перспектив

Вопрос о поставках Украине американского летального оружия сдвинулся с мертвой точки, считает руководитель центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Если во время президентства Барака Обамы «за» выступала лишь часть политической элиты, то теперь поставку оружия поддерживают представители двух таких влиятельных американских ведомств, как министерство обороны и госдепартамент.

Кроме того, публичную поддержку этой идее выразил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, говорит эксперт. Фесенко считает, что поставка летального оружия на Украину зависит, прежде всего, от того, пойдет ли Россия на эскалацию конфликта или нет. «Пока даже обсуждение этого вопроса выполняет сдерживающую функцию по отношении к России. А предоставление Украине современного оборонительного оружия будет мощнейшим сдерживающим фактором агрессии», — уверен Фесенко.

Вашингтон посылает Москве сигнал, когда заявляет о возможных поставках оружия на Украину, сказал РБК профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро. Однако конкретные действия могут и не последовать, так как в Вашингтоне есть консенсус: этот шаг приведет только к дальнейшей эскалации конфликта, объясняет Петро. Поставка вооружений будет иметь психологический эффект и даст карт-бланш украинским «ястребам», уверен он. «Ополченцы могут нанести превентивный удар, предвосхитив подобный сценарий. Российские военные в данной ситуации тоже могут мобилизоваться, и вмешаться в войну, если это потребуется. В результате ситуация может выйти из-под контроля», — заключает Петро.