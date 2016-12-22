Путин отреагировал на обыски у Серебренникова фразой «Да дураки»

Евгений Миронов передает Владимиру Путину письмо от деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Владимир Путин во время беседы с актером Евгением Мироновым прокомментировал ситуацию вокруг обысков у Кирилла Серебренникова фразой «Да дураки», узнал «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова фразой «Да дураки». Об этом говорится в репортаже специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

По словам Колесникова, беседа президента и актера состоялась уже после того, как церемония вручения наград закончилась. Подойдя к Путину, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко», говорится в репортаже.

«Вы знали? Знали об этом?!», — спросил Миронов. На что президент ответил утвердительно, уточнив, что «узнал вчера». «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!», — продолжил задавать вопросы актер.

«Да дураки», — сказал Путин. Колесников отмечает, что таким образом президент дал понять, что «сам-то, конечно, ни при чем».

Миронов вступился за Серебренникова во время вручения наград в Кремле Видео: Телеканал РБК

Ранее в среду Миронов, получая из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством», передал президенту письмо в поддержку Серебренникова. В видеотрансляции проходившей в Кремле церемонии награждения было видно, что актер передал главе государства письмо, после чего они коротко о чем-то переговорили.

Позднее Миронов в разговоре с РБК сообщил, что во время беседы с президентом попросил его, чтобы расследование дела Серебренникова велось «справедливо и без экстраординарных мер». Актер также отмечал, что во время беседы у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

23 мая в квартире Серебренникова и в здании «Гоголь-центра», руководителем которого он является, прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Сам режиссер побывал в Следственном комитете на допросе в качестве свидетеля.