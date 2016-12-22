Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Самым богатым сотрудником Росгвардии стал полковник полиции Вадим Медведев. За 2016 год он заработал 26 млн руб., что в четыре раза больше дохода директора ведомства Виктора Золотова. Самой богатой семьей сотрудников Росгвардии оказались супруги Дикевичи, совместно они получили около 37 млн руб.

Богатейшие

Самым богатым сотрудником Росгвардии стал заместитель начальника главного управления ведомства по Москве полковник полиции Вадим Медведев. Его доход за 2016 год составил 26 млн руб., следует из опубликованной ведомством декларации. Медведев также занимает должность начальника Центра лицензионно-разрешительной работы. В его собственности — квартира площадью 143 кв. м., два земельных участка общей площадью около 2,5 тыс. кв. м., дача (152 кв.м.), сарай (21 кв.м.), баня (43 кв.м.), беседка (46 кв.м.) и навес (39 кв.м.). В пользовании у Медведева находится еще квартира площадью 41 кв. м.

Его непосредственный начальник генерал-майор полиции Андрей Гранкин заработал в 13 раз меньше — около 2 млн руб. На втором месте по годовому доходу — начальник отдела Росгвардии по республике Марий Эл полковник Александр Бурдо, он задекларировал 7,1 млн руб.

Следом идет директор Росгвардии Виктор Золотов. В 2016 году он заработал 6,7 млн руб., это почти на полмиллиона больше, чем годом ранее. Золотов обладает самым большим земельным участком среди всех сотрудников ведомства. Его площадь почти 11,9 тыс. кв.м. Также он задекларировал еще два земельных участка: первый площадью 277 кв.м., второй — около 5 тыс. кв. км. Участок такой же площади, по данным Росреестра, находится на Валдае и принадлежит полному теске Виктора Ивановича Золотова. Рядом, как писал РБК, располагаются земли людей из окружения Владимира Путина. Золотов владеет еще и двумя жилыми домами (275 кв.м. и 1070 кв.м. соответственно), двумя квартирами (в одной из них бывшему охраннику президента принадлежит треть), машиноместом, погребом и двумя строениями общей площадью 164 кв.м. В распоряжении Золотова также легковой автомобиль Mercedes-Benz​ 320 GE и мотовездеход Yamaha.

В апреле 2016 года Фонд борьбы с коррупцией обнаружил квартиру дочери главнокомандующего Нацгвардии России Жанны Золотовой. Стоимость жилья в ФБК оценили в 343 млн руб. Позднее РБК выяснил, что список имущества семьи Виктора Золотова, опубликованный Алексеем Навальным, неполон. Не включенные в него объекты — участок в Барвихе и квартиру в Геленджике — можно оценить минимум в 277 млн руб.

Жены

Самой богатой женой оказалась супруга полковника полиции Виктора Дикевича, который занимает должность замначальника главного управления Росгвардии по Московскому территориальному округу. Доход жены Дикевича за 2016 год оказался в 17 раз больше заработка самого полковника и составил 34,7 млн р​уб. Госпожа Дикевич стала и самой богатой среди всех лиц, указанных в декларации о доходах. В собственности жены полковника — земельный участок площадью 1,5 тыс. кв.м., а также одна шестая доля квартиры площадью 54 кв.м. Виктор Дикевич за прошлый год заработал около 2 млн. руб. Дикевичи стали самой богатой семьей, а их совместный доход за 2016 год составил около 37 млн. руб.

Второй в списке богатых жен оказалась супруга замдиректора Росгвардии генерала-лейтенанта полиции Сергея Лебедева. Она заработала в шесть раз больше мужа – 15,8 млн руб. генерал получил в 2016 году 2,4 млн руб.

На третьем месте — супруга начальника управления Росгвардии по Пермскому краю полковника полиции Бориса Бородавина. За прошлый год она принесла в семью почти 12 млн руб. (в девять раз больше мужа, который заработал 1,3 млн руб.).

Другие декларации

Экс-депутат Государственной думы Александр Хинштейн, который сейчас занимает должность советника Виктора Золотова, заработал 5,9 млн руб. В сравнении с предыдущим годом Хинштейн обеднел почти на 200 тыс. руб. (будучи депутатом, за 2015 год он получил 6,1 млн руб.). Советник Золотова задекларировал квартиру площадью 122 кв.м. и снегоход Lynx 49 Ranger 600.

Начальник управления Росгвардии по Чечене полковник полиции Шарип Делимханов задекларировал доход в 1,8 млн руб. Кроме легкового автомобиля Nissan PATROL в собственности у Шарипова нет ни одного движимого объекта. Зато в пользовании у полковника земельный участок площадью 9,4 тыс кв.м., а также жилой дом площадью 557 кв.м.