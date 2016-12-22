Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 годам условно

Участника антикоррупционной акции 26 марта в Волгограде Максима Бельдинова, которого обвиняли в насилии по отношению к полицейскому, приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно

Центральный районный суд Волгограда приговорил Максима Бельдинова, который принимал участие в атикоррупционной акции «Он вам не Димон» 26 марта в этом городе и обвинялся по ч.1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) к 1,5 годам условно, сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на адвоката организации Романа Зайцева.

По версии следствия, студент пятого курса исторического факультета Волгоградского государственного социально-педагогического университета​ Максим Бельдинов во время акции с разбега пнул ногой полицейского по фамилии Барейший, который пытался задержать школьника.

Медицинская экспертиза зафиксировала у сотрудника полиции кровоподтек правой паховой области. В суде потерпевший отметил, что при получении травмы он испытал «физическую боль и моральные страдания».

Бельдинов написал явку с повинной. «Я, конечно, тоже молодец. Сейчас я раскаиваюсь в содеянном. В поступке было больше эмоций, чем разума», — сказал он (цитата по сообщению «Открытой России»). По его словам, он так поступил из-за того, что увидел, «как нарушаются конституционные права школьника».

Сегодня Тверской суд Моквы приговорил участника митинга 26 марта Александра Шпакова к 1,5 годам колонии общего режима. Шпаков признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке и процесс занял всего один день. Потерпевший полицейский по фамилии Гоников принял его извинения и призвал суд назначить Шпакову наказание, не связанное с лишением свободы. Ранее другого участника «дела 26 марта», Юрия Кулия, который также признал свою вину, приговорили к восьми месяцам колонии поселения.

Кто заплатит за 26 марта

Акции протеста против коррупции прошли 26 марта в Москве и десятках городов России. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В столице по итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек. После этого Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.