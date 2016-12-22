На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков

Голосование о сносе домов по программе реновации в Москве Фото: Олег Яковлев / РБК

Жители Москвы начали массово жаловаться в суд на процедуру, которая определит судьбу столичных пятиэтажек. Истцы утверждают, что мэр Сергей Собянин и городское правительство нарушают право собственности

Более 20 москвичей подали иски к мэру Сергею Собянину и столичному правительству с требованием отменить голосование о сносе домов по программе реновации, рассказал РБК адвокат Даниил Липкин. «Составлен административный иск о признании незаконным постановления правительства Москвы №245 о голосовании по программе реновации, а также заявление об обеспечительных мерах — запрете на проведение самого голосования до решения суда», — отметил он.

Речь идет не о коллективном обращении, а об индивидуальных исках, каждый из которых подавался в Московский городской суд лично заявителем или по почте, уточнил адвокат. В течение десяти дней в инстанции должны решить, будут ли они рассматриваться по существу. В пресс-службе Мосгорсуда РБК подтвердили, что получили минимум одно заявление.

Все иски составлены по одному образцу, копия заявления есть в распоряжении РБК. Постановление №245 «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда» предусматривает голосование на сайте «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы» по вопросу реновации: дом будет снесен, если за это проголосуют две трети собственников и социальных нанимателей. Такое положение противоречит Жилищному кодексу и Конституции, говорится в иске. Собственникам на праве общей долевой собственности принадлежит только общее имущество в многоквартирном доме. Вопросы права собственности на жилые помещения не могут решаться путем голосования. Каждый гражданин вправе распоряжаться своим имуществом и не может быть лишен его иначе, как по решению суда.

«Любые результаты голосования влекут для других граждан, оказавшихся в своем выборе в меньшинстве, неизбежное существенное нарушение прав, свобод и законных интересов», — указано в тексте. В связи с этим истцы требуют отменить постановление правительства, а если голосование пройдет, признать его результаты незаконными. Образец иска опубликован на сайте сервиса по финансированию судебных процессов Platforma.

В предварительный список на снос вошли 4,5 тыс. домов. Голосование завершится 15 июня. В среду, 23 мая, жительница Москвы подала иск против столичного закона о реновации. Иск против закона недостаточно обоснован, говорил РБК партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. Заявители утверждают, что это нарушает статью Конституции о праве на частную собственность, однако имущество может быть отчуждено для государственных нужд при условии предварительного и равноценного возмещения.

Иск против постановления о голосовании подал также Фонд борьбы с коррупцией от имени жительницы Измайлово, сообщил юрист ФБК Иван Жданов. Постановление ограничивает права граждан распоряжаться своим имуществом и принято с нарушением полномочий мэрии, уверены истцы.

На 9 июня назначено второе чтение законопроекта о сносе домов в столице. Госдума и правительство России уже подготовили к нему пакеты поправок.