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О доверии Порошенко заявили четверть граждан Украины
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О доверии Порошенко заявили четверть граждан Украины
Политика, 17:31
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О доверии Порошенко заявили четверть граждан Украины
Наибольшей поддержкой среди граждан Украины пользуются волонтерские организации, церковь и силовые ведомства, свидетельствуют данные опроса
Петр Порошенко (Фото: Палинчак Михаил / ИнА «Украинское фото»)

Неправительственный социологический Центр Разумкова на Украине провел опрос общественного мнения граждан, чтобы выяснить отношение к общественным институтам страны и электоральные предпочтения населения. Результаты размещены на сайте организации.

Президенту Украины доверяют 24,8%, не доверяют 68,2% опрошенных, выяснили социологи. Это немногим выше, чем в апреле: согласно данным того же центра полугодичной давности (.pdf) тогда о доверии к президенту ​Украины заявили 22% опрошенных. О недоверии к нему сообщили 71,9% респондентов.

Действия президента Украины согласно данным октябрьского опроса полностью поддерживают 6,7% опрошенных, отдельные действия — 35,2%, не поддерживают вообще 50,4% респондентов.

Уровень поддержки правительства еще ниже: 73,1% граждан Украины не доверяют кабмину, доверяют ему лишь 19,8%. Для Верховной рады эти показатели составляют 80,7 и 13,8%, соответственно.

Не пользуется поддержкой граждан и Нацбанк Украины: только 15,3% респондентов заявили о доверии к регулятору (не доверяют 75,2%).

При этом в случае проведения президентских выборов наибольшую электоральную поддержку в первом туре выборов получил бы Порошенко (14,0% среди тех, кто намерен принять участие в выборах).

Второй по популярности стала бы экс-премьер Юлия Тимошенко с результатом 8,4%, подсчитали социологи. ​

Наибольшим доверием граждан Украины пользуются волонтерские организации (им доверяют 66,7% опрошенных), церковь (64,4%) и вооруженные силы Украины (57,3%).

Высоким уровнем доверия граждан могут похвастаться также добровольческие батальоны (53,9%), Национальная гвардия Украины (52,6%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (50,5%) и Государственная пограничная служба (46,4%), а также украинские медиа (48,3%). «Число респондентов, которые доверяют этим институтам, на статистически значимом уровне превышает число тех, кто им не доверяет», — отмечают социологи.

Исследование проводилось с 6 по 11 октября 2017 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Украина , опрос , Петр Порошенко , уровень доверия
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