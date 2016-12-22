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СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы
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СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы
Политика, 00:03
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СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы
СПЧ подготовил для президента доклад по итогам выборов 10 сентября. В нем предлагаются электоральные реформы: смягчение муниципального фильтра, уточнение оснований для досрочного голосования, создание интернет-кабинета избирателя
Владимир Путин на избирательном участке №2151 в Российской академии наук (РАН) в единый день голосования (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Список реформ

Рабочая группа Совета при президенте по правам человека (СПЧ) подготовила доклад по результатам сентябрьского единого дня голосования. В заключении доклада (есть у РБК) члены совета предложили изменить или усовершенствовать практику муниципального фильтра. К примеру, муниципальным депутатам можно разрешить поддерживать более чем одного кандидата в главы региона или заменить муниципальный фильтр избирательным залогом или сбором подписей избирателей, говорится в докладе.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в начале ноября члены СПЧ на традиционной встрече с Владимиром Путиным представят ему доклад с анализом региональных, муниципальных и местных выборов, которые состоялись 10 сентября. Один из авторов доклада, Илья Шаблинский, рассказал РБК, что рабочая группа встретится с президентом 30 октября.

Помимо смягчения муниципального фильтра в докладе предлагается увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях и разработать способы защиты членов избирательных комиссий от «противоправного воздействия на них». Правозащитники также предлагают закрепить статус наблюдателей за представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека.

Авторы доклада предлагают ряд реформ, направленных на усиление информирования о выборах. На информационных плакатах в избирательных участках надо обязательно размещать портреты кандидатов, а сами избиркомы должны помогать с организацией публичных дискуссий между кандидатами в интернете. Кроме того, предлагается создать личные кабинеты избирателей в Сети, в которых им бы предоставлялась вся необходимая информация по выборам.

Другая идея СПЧ — создать единый реестр избирателей, который помог бы исключить двойное голосование, и создать исчерпывающий перечень причин для досрочного голосования, считают члены совета. Правозащитники предложили ЦИК внедрить системы видеонаблюдения на всех избирательных участках и создать общественный совет, включив в него представителей президентского совета. К президенту авторы доклада обратились с предложением внести в перечень социально значимых некоммерческих организаций общественные объединения, занимающиеся наблюдением на выборах.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Жалобы на нарушения​

По данным СПЧ, в ходе прошедших в этом году 10 сентября выборах были обнаружены нарушения. В числе прочего нарушались правила предвыборной агитации: штабы некоторых кандидатов уничтожали и портили агитационные материалы конкурентов, использовали скрытую агитацию в СМИ, распространяли агитматериалы c порочащей конкурентов информацией.

Эксперты зафиксировали случаи подкупа избирателей, организованного подвоза участников голосования на участки, процедурные нарушения при голосовании (к примеру, на некоторых участках были вскрыты конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей). Также эксперты СПЧ подтвердили недостаточное информирование избирателей о предстоящих выборах, о котором ранее высказывалась председатель ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Совета «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов сообщил РБК, что, по его мнению, обнаруженных нарушений недостаточно, чтобы повлиять на итоги голосования. «Мы включили в доклад решение совета, что те нарушения, которые были выявлены, не повлияли на результаты, хотя они требуют рассмотрения», — пояснил он.​​

С ним не согласен член СПЧ Шаблинский. По его мнению, эксперты не вправе «делать никаких выводов о нарушениях». «Мы были на 20 участках из 90 тыс. — как мы можем судить обо всех нарушениях по стране? — заявил он РБК. — У нас нет таких возможностей». По словам эксперта, для подготовки доклада рабочая группа изучила данные о нарушениях на выборах, подготовленные движением «Голос» и наблюдательным объединением «Сонар». «Им мы верим, но все же окончательного вывода о том, повлияли ли [нарушения на исход выборов], нет», — отметил Шаблинский.

10 сентября в России прошел единый день голосования, в ходе которого состоялось более 6 тыс. выборов различных уровней. В частности, в 16 регионах прошли выборы глав субъектов, а в шести — выборы в региональные парламенты. В Москве в этот день состоялись выборы в советы муниципальных депутатов. В ЦИК в ходе единого дня голосования заявили об отсутствии критических нарушений на выборах. Памфилова также сообщила о рекордно малом числе жалоб на нарушения 10 сентября во время своей встречи с президентом.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Единый день голосования , Совет по правам человека , муниципальный фильтр
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