Посол Испании назвал санкции против России временными мерами

Испания поддерживает поэтапное снятие санкций с России при условии выполнения минских соглашений, рассказал РБК посол Испании. Однако бизнес, по его словам, уже успел адаптироваться и начать сотрудничество в других сферах

Игнасио Ибаньес Рубио (Фото: Максим Шипенков / EPA)

Поэтапное, а не разовое снятие европейских санкций с России было не уникальным предложением руководства Германии и Австрии, но заложено в самом механизме этих ограничений. Поэтому такой подход представляется наиболее перспективным. Об этом в разговоре с корреспондентом РБК рассказал посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио.

​«Ограничения налагаются на определенный срок. Когда он наступает, европейские дипломаты садятся и решают, что делать дальше. Нет прогресса? Остается по-прежнему. Есть, но недостаточный? Можно что-то облегчить. Прогресс серьезный? Тогда отменим часть санкций», — пояснил посол.

О том, что санкции с России могут сниматься постепенно, по мере прогресса в выполнении минских соглашений, летом 2016 года говорили министры иностранных дел Германии и Австрии. Тема поэтапного смягчения санкций вновь возникла в сентябре 2017 года как «уступка за уступку» после предложения Кремля направить миротворцев ООН в Донбасс.

«Мы считаем Россию своим партнером, но как постоянный член Совбеза ООН она несет немалую ответственность за мировую стабильность. Европе не понравилось поведение Москвы на Украине, поэтому были наложены санкции. Но самое важное сейчас — это держать дверь для диалога открытой», — отметил посол Ибаньес.

Игнасио Ибаньес Рубио, Владимир Путин и Сергей Лавров (слева направо) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Нужно вернуть Россию

​Единственный, по словам испанского посла, хоть и немаловажный, положительный момент от секторальных санкций — возможность развивать сотрудничество в иных отраслях, не подпадающих под ограничения. «Санкции — это политический инструмент, к экономике он имеет опосредованное отношение. Пока есть такие условия, приходится адаптироваться, и адаптация уже идет», — отметил он.

По словам Ибаньеса, после введения контрсанкций, потеряв российский рынок, испанские производители успешно перенаправили продукцию на другие рынки, например в Китай. «Текущие секторальные санкции касаются финансовой и энергетической сфер, проектов в Арктике, где у Испании довольно слабое присутствие», — заявил посол.

​Рост двусторонней торговли после трех лет падения посол объясняет адаптацией бизнеса к политическим условиям. Из наиболее крупных проектов он выделяет сотрудничество Группы «Черкизово» и Grupo Fuertes, контракт на поставку СПГ между НОВАТЭКом и Gas Natural Fenosa, а также партнерство «Газпром нефти» и Repsol. По данным ФТС России, с января по август 2017 года российско-испанский товарооборот составил $3,5 млрд, что на 17% выше прошлогодних значений за тот же период.

По словам посла, в 2016 году испанский экспорт в Россию упал на €350 млн в сравнении с 2013-м из-за прекращения поставок продовольствия. Прямые иностранные инвестиции из Испании в Россию не так велики по сравнению с другими европейскими державами, и это значит, что им «есть куда расти», уверен Ибаньес.

По мнению посла, сотрудничество с Россией должно охватывать не только экономические, но и политические сферы. «Бывший председатель ПАСЕ Педро Аграмунт, с которым в мою бытность замминистра я тесно сотрудничал и которого близко знаю, исповедовал именно такой подход к России, основанный на диалоге и сотрудничестве, и это нашло поддержку Испании», — подчеркнул Ибаньес.

Аграмунт вынужден был покинуть пост спикера ПАСЕ 6 октября после резкой критики со стороны украинской делегации за «связи с Россией» и поездку в Дамаск вместе с депутатами Госдумы. Российская же делегация не принимает участия в работе ПАСЕ с 2016 года, а двумя годами ранее она была лишена там права голоса. «Аграмунт по-прежнему возглавляет испанскую делегацию в ПАСЕ, и мы по-прежнему на него рассчитываем. Нам нужно вернуть Россию в ПАСЕ», — заявил посол Ибаньес.

Единство по Каталонии

Положительным примером политического взаимопонимания России и Испании Ибаньес назвал позицию Москвы по каталонскому кризису. «Россия открыто говорит, что это внутреннее дело Испании, что Москва выступает за законность, за единство Испании и хочет сотрудничать с единой Испанией», — рассказал он.

В то же время, по словам Ибаньеса, не только Россия, но и международное сообщество целиком поддерживает Мадрид в конфликте с властями Каталонии: «Так что это совсем иная ситуация, чем была с Косово. Заметьте, и тогда наша позиция была близка к российской». Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — пять стран ЕС, которые, как и Россия, не признали независимость Косово.

В субботу, 21 октября, правительство Испании объявило о намерении отстранить от управления правительство Каталонии и способствовать роспуску регионального парламента для проведения досрочных выборов согласно ст. 155 Конституции. Действия центрального правительства последовали за проведенным вопреки судебному решению референдумом 1 октября, на котором 90% каталонцев при явке в 43% проголосовали за отделение от Испании.

Теперь решение правительства должен утвердить испанский сенат. Это второй раз за 40 лет действия Конституции, когда Мадрид готов ввести прямое управление в провинции согласно ст. 155: в 1989 году спор из-за налоговых отчислений вышел с Канарскими островами, но процедура остановилась после первого этапа — переговоров с региональными властями.

​Правящая в Испании Народная партия Мариано Рахоя в нижней палате занимает менее 40% мест, но имеет абсолютное большинство в сенате. Тем не менее, по словам посла Ибаньеса, правительство намерено заручиться поддержкой и других сенатских партий, чтобы показать: действия Мадрида имеют не только международную, но и внутриполитическую поддержку.

«Сейчас мы имеем правительство меньшинства. Но в пятницу, 20 октября, достигнута договоренность Народной партии с социалистами и либеральной партией «Граждане» по противодействию незаконным акциям властей Каталонии. Сейчас необходимо вернуться к диалогу с Барселоной», — отметил посол. Социалисты, либералы и Народная партия вместе занимают уже 71% мест в парламенте.

В пятницу правительство Испании понизило прогноз по росту ВВП на 2018 год с 2,6 до 2,3%, указывая на политический кризис вокруг Каталонии. По словам Ибаньеса, текущее противостояние отразится и на туризме, который составляет более 10% испанской экономики. «Говоря о российских туристах, в этом году мы могли бы вновь достичь рекордных показателей 2013 года — 1,5 млн человек. Но сейчас, наверное, повторим прошлогодние цифры — чуть больше 1 млн. В таких условиях трудно рекомендовать людям ездить в Барселону, россияне скорее выберут другую страну, чем другой регион Испании. Остается надежда на зимние праздники», — заявил посол Ибаньес.