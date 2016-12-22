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Пранкер Лексус рассказал о звонке в Госдеп от имени Турчинова
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Пранкер Лексус рассказал о звонке в Госдеп от имени Турчинова
Политика, 16:07
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Пранкер Лексус рассказал о звонке в Госдеп от имени Турчинова
Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, от имени главы СНБО Александра Турчинова позвонил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру. В беседе с РБК Лексус опроверг заявления СНБО, что его сразу раскусили
Алексей Столяров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) подтвердил РБК, что звонил от имени секретаря СНБО Александра Турчинова специальному представителю Госдепартамента США Курту Волкеру.

«В пятницу я час общался с Куртом Волкером, успели обсудить Минские соглашения. Заявление СНБО, что меня сразу раскусили, это бред полнейший. Выглядит довольно смешно на фоне того, что человек так долго общался. Все это время он выведывал стратегические секреты и дальнейшие планы по Донбассу», — рассказал РБК Алексей Столяров.

«В конце, наверное, он раскусил, ведь я начал его давить и стал называть агентом Путина. До этого он вообще не понимал с кем на самом деле общается. У Госдепартамента есть служба, которая пытается предотвратить атаку российских пранкеров, но видимо плохо работают», — добавил пранкер.

Пресс-секретарь Порошенко подтвердил разговор главы Украины с пранкерами
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В субботу пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что российский пранкер от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пытался связаться со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Однако, как утверждается в сообщении ведомства, пранкер «был уличен американским дипломатом».

«В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под прикрытием российских спецслужб, участились. Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», — говорится в сообщении СНБО Украины.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест.
Теги: СНБО , Госдеп , Александр Турчинов , пранкеры , Курт Волкер
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