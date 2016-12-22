Нетаньяху пообещал Путину всеми способами защитить Израиль от Ирана

В ходе встречи с президентом России израильский премьер-министр назвал Иран угрозой не только для Израиля, но и для всего мира, отметив, что Тегеран «инициирует террор»

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Администрация Президента России)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что действия Ирана в Сирии и других странах Ближнего Востока представляют собой угрозу не только для региона, но и для всего мира. Об этом глава правительства Израиля заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в среду в Сочи, говорится в опубликованной на сайте Кремля стенограмме.

«Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Иран находится уже на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен. Он во многом на практике, реально контролирует Ливан», — пояснил Нетаньяху.

Израильский премьер высоко оценил последние успехи противников «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), однако назвал негативным моментом то, что часть освобожденных от ИГ территорий переходит под контроль Ирана.

«Мы все совместными усилиями побеждаем ИГ, и это очень важная вещь. Но отрицательная вещь — это то, что там, где мы побеждаем ИГ и она исчезает, туда входит Иран», — сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что Тегеран продолжает грозить уничтожением Израиля и постоянно вооружает террористические организации, «поощряет, инициирует террор».

Ответ Путина на «критику» главного союзника России в войне против ИГ на территории Сирии в опубликованной на сайте Кремля стенограмме начала переговоров с Нетаньяху не приводится. Однако в преддверии встречи Нетаньяху написал в своем Twitter, что намерен обсудить с президентом России «ускоренную попытку Ирана» создать в Сирии свои военные базы.

Комментируя итоги встречи с российским президентом на своей странице в сети Facebook, Нетаньяху заверил, что сделает все возможное для защиты от угрозы со стороны Ирана.

«Израиль противится продолжению наращивания присутствия Ирана в Сирии, и мы защитим себя всеми способами от этой и любой другой угрозы», — написал израильский премьер-министр.

В преддверии встречи Нетаньяху с Путиным The Times of Israel со ссылкой на администрацию израильского премьера сообщила, что одним из вопросов, которые будут на ней подняты, станет «избежание любых столкновений между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии».

Израиль регулярно наносит воздушные удары по территории Сирии, целью которых называются объекты группировки «Хезболла», которая, по заявлениям Иерусалима, переправляет иранское вооружение в Ливан. Так, 27 апреля израильские самолеты нанесли удары по объектам «Хезболлы» в районе аэропорта Дамаска, недалеко от которого находились российские военные.



Позднее постоянный представитель Сирии в ООН заявлял, что после этого инцидента Россия не намерена гарантировать Израилю свободу в операциях на территории Сирии.