Шойгу назвал ситуацию в Сирии окончанием гражданской войны

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Ливана Якубом Ас-Саррафом заявил об окончании гражданской войны в Сирии. По его словам, России удалось отделить умеренную оппозицию от террористов

Сергей Шойгу (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуацию в Сирии, где умеренная оппозиция теперь отделена от террористов, можно назвать окончанием гражданской войны, передает «Интерфакс».



«В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — заявил министр на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», где встретился с коллегой из Ливана Якубом Ас-Саррафом.

По словам Шойгу, сегодня сотрудничество России и Ливана «наиболее актуально, так как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения нестабильности в этом регионе, которая уже задела и Ирак, и Сирию».Глава Минобороны России отметил, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с боевиками «Джабхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства» (организации, запрещенные в России).