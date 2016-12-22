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«Калашников» поставит Минобороны 15 катеров на 800 млн руб.
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«Калашников» поставит Минобороны 15 катеров на 800 млн руб.
Политика, 15:14
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«Калашников» поставит Минобороны 15 катеров на 800 млн руб.
Минобороны купило у концерна «Калашников» шесть катеров БК-16 и девять БК-10. Сумма контракта, рассчитанного на два года, составляет 800 млн руб., сообщили РБК в концерне
Катер БК-16 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Концерн «Калашников» заключил в 2017 году контракт с Минобороны на поставку 15 катеров, заявил РБК гендиректор компании «Рыбинская верфь» Сергей Антонов на выставке «Армия-2017». Стоимость контракта составляет «порядка 800 млн руб.», добавил он. «Мы поставляем шесть единиц БК-16 и девять катеров БК-10. Контракт рассчитан на два года: часть поставляется в этом году, а часть — в следующем», — пояснил гендиректор «Рыбинской верфи» («дочки» «Калашникова»).

Кроме того, планируется подписать контракт на поставку катеров с Росгвардией. «Пока есть договоренность на поставку двух катеров, но все будет ясно к концу года», — сообщил Антонов. ​

БК-16 — скоростной транспортно-десантный катер, который предназначен для действий в прибрежной зоне — перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, а также для борьбы с пиратством и терроризмом, рассказали РБК в пресс-службе «Калашникова». В комплектацию судна входит автомобильный прицеп.

Катер может трансформироваться в командный, медицинский, водолазный, пожарный или саперный. На его вооружении — четыре пулемета калибра 7,62 мм, и один 12,7-мм пулемет или 40-мм гранатомет, а также до четырех морских мин. На борту может находиться 21 человек, максимальная скорость хода — 42 узла. Дальность плавания на скорости 32 узла — 400 морских миль (более 700 км).

Катер БК-16 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Катер БК-16 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Скоростная штурмовая лодка БК-10 имеет то же предназначение, что и БК-16, однако гораздо меньше. На вооружении у нее два пулемета калибра 7,62 мм и гранатомет калибра 40 мм. На борту может находиться до 12 человек. Максимальная скорость — 40 узлов, дальность плавания — 400 миль.

Оба катера представлены на выставке «Армия-2017», которая проходит в подмосковном парке «Патриот» с 22 по 27 августа.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Калашников» , Минобороны России , катера , Росгвардия
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