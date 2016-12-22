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Шувалов заявил о поддержке «крипторубля» и госуслугах через блокчейн
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Шувалов заявил о поддержке «крипторубля» и госуслугах через блокчейн
Политика, 15:29
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Шувалов заявил о поддержке «крипторубля» и госуслугах через блокчейн
По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, технологии блокчейна могут стать основой для оказания быстрых и профессиональных госуслуг. При этом чиновник назвал себя сторонником «крипторубля»
Игорь Шувалов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что государственным институтам не удастся игнорировать появление криптовалют, которые займут свое место в экономике будущего. При этом он назвал себя сторонником «крипторубля».

«Я — сторонник, крипторубль должен существовать. Когда по блокчейну говорили, то договорились так, что будем осторожно работать — правительство вместе с ЦБ и ФСБ. Но криптовалюты уже спрятать под замок не удастся. Эта тема будет развиваться. Но развиваться должна так, чтобы нацэкономику не поставить под удар, а сделать ее более сильной», — заявил Шувалов в интервью телеканалу РБК.

Вице-премьер пояснил, что видит в технологии блокчейна не способ быстрого заработка, а механизм предоставления профессиональных, быстрых и прозрачных госуслуг.

«Я думаю, знаете что? Вот у многих появляется такое наивное отношение, что крипта — это биткоины, все заболели майнингом, люди думают, что они могут быстро заработать огромные состояния и все такое. Но это очень упрощенное восприятие того, что мы на самом деле обсуждали. Но, когда мы говорим про криптовалюту, мы вкладываем немного другое значение и понимаем, что это тема значительно шире. А блокчейн для нас — это не способность генерировать эквивалент денежной ценности знаков, а в том числе (может, и в первую очередь) механизм, который обеспечит очень профессиональную, прозрачную и быструю госуслугу. Сейчас смотрим, как сделать так, чтобы через блокчейн предоставлять услуги по гос​реестру», — пояснил Шувалов.

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Ранее, 10 августа, Шувалов рассказал РБК, что перспективы майнинга криптовалюты в России обсуждались на уровне правительства. «Мы обсуждали этот вопрос в рамках рабочей группы по блокчейну и дискуссии по работе Внешэкономбанка по данному направлению. Мы говорили о будущем этого сектора в России, учитывая, что он так быстро развивается в мире. В том числе речь шла о генераторах электрической энергии, около которых можно было бы ставить такие [майнинговые] центры. Но пока это дискуссия, конкретных проектов еще нет. Чтобы такие центры развивались, необходимо подготовить соответствующее законодательство и его регулирование», — рассказал тогда Шувалов.

Блокчейн, или технология распределенных реестров (от англ. blockchain — цепочка блоков), позволяет создать децентрализованную систему отношений, в которой каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Таким образом, данные о транзакции невозможно изменить или удалить.

В июле 2017 года глава Сбербанка Герман Греф во время заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предложил ввести программы по обучению технологии блокчейна «в ключевых вузах». «Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров», — сказал Греф в начале июня.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на саммите G20 в Гамбурге заявлял, что изучает возможность использования технологии блокчейна в работе Росреестра. По его словам, технология блокчейна может применяться в сделках о долевом строительстве. «Рассматривается пилотный проект при использовании блокчейна — к примеру, при заключении сделок, связанных с долевым участием в строительстве. Это совершенно реальная практика, которую мы готовим к запуску», — рассказал тогда министр.​

Авторы: Владислав Гордеев, Кристина Смирнова, Валерия Анисёва.
Теги: Игорь Шувалов , криптовалюты , блокчейн-революция
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