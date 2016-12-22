В Киеве Жириновского объявили подозреваемым в финансировании терроризма

Украинская Генпрокуратура заподозрила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. По версии следствия, он руководил преступной группой, которая собирала средства для самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Владимир Жириновский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила о том, что подозревает лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Объявление о подозрении является по украинскому законодательству одним из этапов уголовного производства, оно принимается на основе доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, упомянутый в нем фигурант приобретает при этом статус подозреваемого.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации В.Жириновский, находясь на территории города Москвы, в марте—апреле 2014-го с целью материального обеспечения террористических организаций ЛНР и ДНР создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России», — говорится в сообщении ГПУ.

По версии украинских прокуроров, группа под руководством Жириновского в течение 2014–2017 годов поставила в ЛНР и ДНР шесть транспортных средств повышенной проходимости российского производства, «некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории донецкого аэропорта».

В связи с этим 23 августа в отношении Жириновского ГПУ составила сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), заявили в ГПУ. Кроме того, в справке говорится, что по этой статье предусмотрено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Жириновский в беседе с корреспондентом РБК назвал это решение «идиотским». «В украинской Генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели», — заявил он. «Откровенно идиотское решение, за которое их нужно лишить работы. Но мы к этому уже привыкли и не обращаем внимания. Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости. Транспорт несколько раз отправляли туда. Как все это может быть связано с терроризмом? Если они так считают в Генпрокуратуре Украины, то им всем в психиатрическую клинику пора», — пояснил лидер ЛДПР.

Это уже не первое уголовное производство в отношении Жириновского на Украине. Так, в июле 2014 года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк рассказал о начале уголовного производства в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении граждан РФ Геннадия Зюганов и Владимира Жириновского», — заявил он тогда.

Оба обвинялись в «финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда рассказал, что речь идет о финансировании самопровозглашенной ЛНР: «Следствием установлено, что в период с мая по июль 2014 года председатель ЦК КПРФ Зюганов Г.А., а также гражданин РФ Жириновский В.В. осуществляли материальное обеспечение противоправной деятельности представителей самопровозглашенной Луганской народной республики».

До этого в марте 2014 года Жириновский с трибуны Госдумы предложил Польше, Румынии и Венгрии «забрать под свой контроль» западные области Украины, подчеркнув, что восточные области должны отойти России.

В августе 2016 года Печерский районный суд Киева выдал ордер на задержание министра обороны России Сергея Шойгу. В том же месяце Генпрокуратура Украины уведомила Шойгу и еще 17 российских чиновников о том, что они подозреваются в преступлениях против национальной безопасности Украины.