Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова

Фото: Владислав Шатило / РБК

Актеры написали обращение в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, у которого ранее днем прошли обыски. Обращение прочитала актриса Чулпан Хаматова у «Гоголь-центра»

Знаменитые актеры театра и кино поддержали режиссера и художественного руководителя «Гоголь-Центра» Кирилла Серебренникова, у которого ранее 23 мая прошли обыски по делу о хищении 200 млн руб. Об этом передает корреспондент РБК.

Обращение зачитала актриса Чулпан Хаматова возле театра.

«Мы все знаем его, как честного, порядочного и открытого человека. Работа театра была прервана обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра», — сказала она.

Хаматова добавила, что актерское сообщество «восхищено решением наших коллег из «Гоголь-Центра», которые не намерены отменять спектакли». Ее поддержали актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, а также актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Ксения Раппопорт, рэпер Хаски и другие.

К театру также приехал режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Всего возле здания собралось около 100 человек. Позже к «Гоголь-центру» подъехал автозак. Сотрудники ОМОНа призвали собравшихся разойтись.

Обыски 23 мая прошли не только в «Гоголь-центре», но и по 20 другим адресам, в том числе в квартире режиссера. Серебренников, комментируя ситуацию, заявил, что он «в полном шоке и недоумении». Около трех часов дня его увезли на допрос в Следственный комитет.

Обыски прошли по делу о бюджетных средств в 2014 году, которые были выделены автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Серебренников, который является единственным владельцем студии, проходит по делу в качестве свидетеля.

В беседе с РБК координатор благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров рассказал, что уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» было возбуждено в мае 2015 года. По его словам, речь идет о соглашении, которое заключила студия Серебренникова с Министерством культуры для популяризации современного искусства.

«Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре»

Возле театра собрались поддерживающие режиссера деятели кино, театра, а также журналисты и обычные граждане. «Гоголь-центра» не стал отменять вечерние спектакли. Сегодня там должна пройти пьеса «Мертвые души», режиссером которого является Серебренников, и премьера спектакля «Свобода № 7» Олега Нестерова.