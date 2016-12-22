Кремль прокомментировал обыски у Серебренникова

Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В Кремле не увидели никакой политики в обысках у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова

В ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, знают ли в Кремле о ситуации вокруг «Гоголь-центра» и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, у которого прошли обыски, передает корреспондент РБК. «Это не дело Кремля», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента призвал ничего не политизировать. «Никакой ни политики, ни творчества, ничего там нет, поэтому нет никакого повода информировать Кремль», - сказал он, добавив, что Следственный комитет уже сделал заявление на эту тему.

Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли утром 23 мая. Как позже сообщил Следственный комитет, действия правоохранительных органов были связаны с расследованием дела о хищении 200 миллионов рублей.

«По версии следствия пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации», - объяснил СК.

Координатор благотворительного фонда «Русь Сидящая» Алексей Федяров в беседе с РБК сообщил, что Серебренников привлечен в качестве свидетеля и «не является ни подозреваемым, ни обвиняемым».