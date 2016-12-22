Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба президента России / ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает неправильным участие детей и подростков в протестных митингах, особенно несанкционированных. По ее словам, практику вовлечения детей в подобного рода акции нужно пресекать законодательно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно несанкционированных, и выступает за законодательный запрет на вовлечение их в подобного рода мероприятия. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

«Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, что «стало повседневной практикой». «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — сказала Матвиенко.

Спикер добавила, что считает правильным законодательно пресекать подобную практику и не исключила обсуждений по этому вопросу в Совете Федерации.

«Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — заявила она.

Говоря в целом о протестных акциях в России, Матвиенко напомнила, что право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции. Однако, подчеркнула она, «нужно отделять зерна от плевел».

«Одно дело, когда люди выходят на акции, выражая свое мнение, недовольство той или иной ситуацией. И это правильно: чем активнее будет общество, тем эффективнее будет деятельность государства <...> Другое дело, что некоторые протестные акции проводятся с нарушением закона. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что многие протестные акции являются «результатом того, что у нас еще недостаточно налажен диалог власти и общества».

В конце марта в Москве ​и в десятках других городов России прошли акции протеста против коррупции в правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявил, что несовершеннолетним участникам акции в Москве предлагали денежные награды за их задержания представителями правоохранительных органов. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что СКР «располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».